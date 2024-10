šport

Krkaši klonili proti vodilnemu Slovanu

16.10.2024 | 08:00 | STA; M. K

Foto: Gašper Simonič

Novo mesto - Rokometaši Krke so v domači dvorani Marof v 8. kolu 1. SRL gostili RD Grosist Slovan in tekmo zavoljo lastnih napak izgubili.

V lepo obiskani novomeški dvorani Marof se je sinoči odvijal derbi 8. kroga med domačo ekipo MRK Krka in ljubljanskim moštvom RD LL Grosist Slovan. Izbranci domačega trenerja Mirka Skoka so v razburljivem dvoboju proti ambiciozni ekipi s Kodeljevega morali na koncu priznati premoč. Tekma se je končala z 29:26 (14:10).

* Dvorana Marof, gledalcev 360, sodnika: Humek in Škvarč.

* Krka: Šalamon, Blaževič, Avsec 1, Cirar 2, L. Rašo 5 (1), Gliha, Ščuka, Vukić 5 (3), Stanojević 3, D. Rašo 5, Zajc, Nikolić 4, Lavrič, Kukman, Matko 1.

* LL Grosist Slovan: Bojić, Gošić, Slatinek Jovičič 4, Grojzdek, Pajt 7 (5), Ljevar 5, Mlivić 5, Pirnat, Budja, Kovačič, Brozović 1, Grebenc 2, Zobec 2, Hrastnik 3, Žabić.

* Sedemmetrovke: Krka 4 (4), LL Grosist Slovan 5 (5).

* Izključitve: Krka 6, LL Grosist Slovan 18 minut.

* Rdeči karton: Žabić (55.).

Ambiciozna ljubljanska ekipa je v rokometno vselej vročem Marofu osvojila novi točki in se po nepolnem osmem krogu znova zavihtela na vrh razpredelnice. Pred trenutno drugouvrščeno ekipo iz Celja, ki bo v sredo gostila Slovenj Gradec, ima točko prednosti.

Novomeška ekipa, ki jo v soboto v srbskem Šabcu čaka prva tekma drugega kroga evropskega pokala proti Metaloplastiki, je s štirimi zmagami in tremi porazi v prvi polovici lestvice, "v dobrem" pa ima še zaostalo tekmo proti Kopru.

Z izjemo uvodnega zaostanka 0:1 je bilo v prvem polčasu vse v znamenju ljubljanskih rokometašev. Po dveh zaporednih golih Kenana Pajta so že v 13. minuti povedli s 6:2, prednost dveh do štirih golov pa nato držali vse do odhoda na veliki odmor (14:10).

Varovanci gostujočega trenerja Uroša Zormana so v začetku druge polovice tekme dvakrat povedli za pet golov (15:10 in 16:11), nato pa začasno izgubili rdečo nit v svoji igri. Novomeščani so se jim v 37. minuti po golu Marka Nikolića približali na dva zadetka (15:17).

A Ljubljančani so hitro ujeli pravi ritem, med 39. in 45. minuto so naredili delni izid 5:1 in povedli z 22:16 ter domačega trenerja Mirka Skoka prisilili, da je zahteval minuto odmora. Po njej se razmerje moči na igrišču ni bistveno spremenilo, Kodeljevčani so do zadnjega zvoka sirene imeli rezultatski nadzor nad Novomeščani.

Pri ljubljanski ekipi je bil najbolj učinkovit Pajt s sedmimi, pri novomeški pa Leon in Dino Rašo ter Vojislav Vukić s po petimi goli.

Izjavi po tekmi:

Mirko Skoko, trener MRK Krka: «Neverjetno je, da smo naredili toliko začetniških napak v tem derbiju. Tekma, ki smo jo odigrali proti Slovanu, ni bila niti blizu našim najboljšim predstavam. Fantje si proti močnim ekipam enostavno naložijo prevelik psihični pritisk, kar se je do sedaj videlo na tekmah proti Celju, Velenju in tudi danes proti Slovanu. Dokler se tega ne rešimo in se sprostimo, takih derbijev ne moremo zmagati. Na evropsko tekmo proti Metaloplastiki ne gremo z dobro popotnico. Smo profesionalci, moramo se zbrati in gremo tekmo po tekmo.«

Kenan Pajt, igralec RD LL Gosist Slovan: »Krka je zelo močna ekipa, tega se vsi zavedamo, saj gradijo to ekipo že nekaj let. Imajo izjemne posameznike in uživam ob ogledu njihovih tekem, ker igrajo zelo hiter in dinamičen rokomet. Vedeli smo, da bo danes zelo težka tekma in mislim, da smo na koncu iztržili malo boljši rezultat, kot je kazalo na začetku. Mislim, da je Krka zgrešila preveč strelov v napadu. Sicer pa čestitam fantom za dobro tekmo.«

Novomeška zasedba bo v prihodnjem krogu 23. oktobra gostovala v Trebnjem.

* Izidi, 8. krog:

- torek, 15. oktober:

Krka - LL Grosist Slovan 26:29 (10:14)

- sreda, 16. oktober:

18.00 Celje Pivovarna Laško - Slovenj Gradec

- sobota, 19. oktober:

19.00 Koper - Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica

19.00 Urbanscape Loka - Trimo Trebnje

19.00 Riko Ribnica - Misteral Krško

- sreda, 13. november:

18.00 Gorenje Velenje - Jeruzalem Ormož

- lestvica:

1. LL Grosist Slovan 8 7 0 1 239:208 14

2. Celje Pivovarna Laško 7 6 1 0 228:197 13

3. Trimo Trebnje 7 5 0 2 198:181 10

4. Gorenje Velenje 7 4 1 2 193:187 9

5. Slovenj Gradec 7 4 1 2 198:197 9

6. Krka 7 4 0 3 204:184 8

7. Jeruzalem Ormož 7 3 0 4 200:207 6

8. Urbanscape Loka 7 1 3 3 171:180 5

9. Riko Ribnica 7 1 1 5 205:216 3

10. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 7 1 1 5 189:206 3

11. Koper 6 1 0 5 160:188 2

12. Misteral Krško 7 1 0 6 182:215 2

