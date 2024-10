posavje

RRA Posavje v evropskem projektu za inovacije na področju rastlinske prehrane

16.10.2024 | 09:00 | M. K.

Krško - Regionalna razvojna agencija Posavje se bo pridružila evropskemu projektu za inovacije na področju rastlinske prehrane Plant-Based Food Innovation. Cilj projekta je spodbuditi zdrave prehranjevalne navade, zmanjšati vpliv kmetijstva na okolje in okrepiti sodelovanje med regijami, kar bo prispevalo k uresničevanju trajnostnih ciljev na evropski ravni, so sporočili iz agencije. Od sodelovanja si med drugim obetajo dostop do novih znanj in storitev ter nove priložnosti za sodelovanje z drugimi regijami.

Foto: spletna stran projekta

