Trebanjci po odmoru stopili na plin in ugnali Ribničane

13.10.2024 | 09:20 | STA

Trebnje - Rokometaši Trima so v 7. krogu lige NLB premagali Riko Ribnico z 31:26 (16:13). Trebanjci so osvojili načrtovani točki in se povzpeli na tretje mesto, medtem ko so Ribničani po petem porazu v drugi polovici razpredelnice.

Trimo Trebnje je sinoči osvojil načrtovani točki. Ribničani so korak s Trebanjci držali le v prvem polčasu. (Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje)

Gostujoči rokometaši iz dežele suhe robe so bili v prvi polovici tekme povsem enakovredni papirnatim favoritom iz Trebnjega, ki so si najvišjo prednost v tem obdobju igre priigrali tik pred odhodom na veliki odmor (16:13).

Gostitelji so v drugem polčasu dvignili raven svoje igre, po njihovem vodstvu osmih golov v 47. minuti (27:19) pa je bilo tudi docela jasno, da bosta točki ostali v Trebnjem.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Matic Pipp s šestimi goli, v gostujoči pa Uroš Knavs z osmimi zadetki.

Matic Anton Pipp, levo krilo RK Trimo Trebnje: »Vedeli smo, da k nam prihaja neugoden nasprotnik, ki je v zadnjih krogih prikazal zelo dobro igro. Mi smo se uspešno pripravljali cel teden na Ribničane in že hitro postavili ton igre, ki smo ga želeli držati tekom igre ter zasluženo slavili.«

Uroš Knavs, levo krilo RD Riko Ribnica: »Težka tekma je za nami. Trimo Trebnje je preprosto boljša ekipa. Imajo rotacijo in igro, mi pa še zmeraj sestavljamo ekipo. Bili so zasluženo boljši, nas pa v prihodnje čakajo pomembnejše tekme.«

Zasedba iz Trebnjega bo v prihodnjem krogu gostovala v Škofji Loki, ribniška pa bo gostila Misteral Krško. Obe tekmi bosta 19. oktobra.

Liga NLB, 7. krog:

LL Grosist Slovan - Urbanscape Loka 26:24 (15:12)

Slovenj Gradec - Krka 27:31 (14:14)

Trimo Trebnje - Riko Ribnica 31:26 (16:13)

Misteral Krško - Jeruzalem Ormož 27:29 (11:15)

Sviš Cugelj okna Iv. Gorica - Celje Pivovarna Laško 32:36 (17:21)

Koper - Gorenje Velenje 24:25 (10:12)

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 7 6 1 0 228:197 13

2. LL Grosist Slovan 7 6 0 1 210:182 12

3. Trimo Trebnje 7 5 0 2 198:181 10

4. Gorenje Velenje 7 4 1 2 193:187 9

5. Slovenj Gradec 7 4 1 2 198:197 9

6. Krka 6 4 0 2 178:155 8

7. Jeruzalem Ormož 7 3 0 4 200:207 6

8. Urbanscape Loka 7 1 3 3 171:180 5

9. Riko Ribnica 7 1 1 5 205:216 3

10. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 7 1 1 5 189:206 3

11. Koper 6 1 0 5 160:188 2

12. Misteral Krško 7 1 0 6 182:215 2

