Uničili ročno bombo; z osebnim vozilom zbil peško

10.10.2024 | 18:15 | R. N.

Ob 6.33 so v kraju Cirnik, občina Brežice, pripadniki Državne enote pred NUS Dolenjske ter Gorenjske in Ljubljanske regije odstranili ročno bombo, ostanek II. svetovne vojne in jo uničili na kraju, so sporočili iz brežiškega regijskega centra za obveščaje.

Kot so še navedli, so ob 12.06 gasilci PGD Sevnica v Dolenjem Boštanju v Sevnici s tehnično intervencijo odstranili kačo iz stanovanjskega objekta in jo izpustili v naravno okolje.

Gasilci odprli vrata

Ob 13.00 so gasilci PGE Krško v Nuklearnem naselju Krško, občina Krško, s tehničnim posegom odprli vrata na stanovanjskem objektu.

Gorele smeti v zabojniku

Ob 14.28 so na Cesti krških žrtev v Krškem zagorele smeti v komunalnem zabojniku. Gasilci PGE Krško so goreč zabojniki pogasili.

Avtomobil zbil peško

Ob 17.11 je v naselju Veliki Dol, občina Krško, osebno vozilo zbilo peško. Posredujejo gasilci PGE Krško in reševalci NMP Krško.

Odlomila in obvisela strešna obroba na stanovanjskem objektu

Ob 16.28 se je v Adamičevi ulici v Novem mestu, odlomila in obvisela strešna obroba na stanovanjskem objektu zaradi močnejšega sunka vetra. Gasilci GRC novo mesto so pločevino pritrdili nazaj na objekt.

