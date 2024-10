dolenjska

Dan odprtih vrat Centra Sonček Novo mesto

7.10.2024 | 10:30 | M. K.

Foto: Center Sonček Novo mesto

Novo mesto - V petek so v Centru Sonček Novo mesto obeležili svetovni dan cerebralne paralize, ki je vsako leto 6. oktobra. Letos je potekal pod geslom Edinstven CP oziroma Edinstvena CP. Cilj ozaveščanja je širši javnosti predstaviti svet cerebralne paralize, spregovoriti o njej in se zavzemati za skupnost, ki jo bo sprejemala brez predsodkov.

Dopoldan so prisluhnili predstavitvi dejavnosti, si ogledali nastop dramske skupine Sonček, uživali v glasbenem nastopu na ksilofonu, prisluhnili osebnim zgodbam treh članov, si ogledali proizvodnjo in se posladkali z domačimi dobrotami, so sporočili iz Centra in dodali: ''Na takšen način se v Centru Sonček Novo mesto trudimo spodbujati skupnost, da bi bila do ljudi s cerebralno paralizo kot eno izmed oblik invalidnosti bolj vključujoča. Tako se zavzemamo za spoštovanje, razumevanje in sprejemanje različnosti, kar je ključnega pomena, da se posameznik s cerebralno paralizo v družbi dobro počuti in lahko razvija svoje potenciale.''

Center Sonček Novo mesto

V Centru Sonček se v dopoldanskem času sicer izvaja storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, kamor je vključenih 9 oseb s posebnimi potrebami, od tega so trije v integrirani zaposlitvi pri zunanjih delodajalcih. Uporabniki, ki so zaposleni v centru, pa izdelujejo razne izdelke, ki jih tudi prodajajo na stojnicah in v Sončkovi trgovinici, delajo kooperativna dela za podjetja ter se udeležujejo raznih dogodkov.

V popoldanskem času Društvo Sonček Dolenjske in Bele krajine izvaja razne aktivnosti, in sicer telovadbo, kuharske delavnice, pogovorne urice, predavanja in feldenkreis vadbo. Na zunanjih lokacijah sta organizirana plavanje in jahanje. Društvo poleg naštetih aktivnosti izvaja tudi osebno asistenco, obnovitveno rehabilitacijo za odrasle in zdravstveno terapevtske kolonije za otroke in družine s predšolskimi otroki, svetovanje in pomoč pri vključevanju v vrtce ali šole.

VDC Sonček Novo mesto in Društvo Sonček Dolenjske in Bele krajine skozi celotno leto skupaj sodelujeta različnih aktivnostih, ki se izvajajo v Centru Sonček in izven. Med drugim so skupaj oblikovali dramsko skupino, s katero redno nastopajo s predstavo Veveriček posebne sorte v šolah in vrtcih po celi Sloveniji. Do sedaj so nastopili na že več kot 20 šolah in na ta način ozaveščajo otroke o raznolikih sposobnostih in zmožnostih, ki jih imamo ljudje. V sklopu predstave poteka tudi pogovor o drugačnosti, v katerem se predstavijo trije posamezniki s svojo življenjsko zgodbo.

Center Sonček je tudi prostor, ki omogoča druženje uporabnikov VDC, članov društva in uporabnikov osebne asistence skupaj z njihovimi osebnimi asistenti. Zaživela pa je tudi stanovanjska hiša na Bučki v Občini Škocjan, v kateri samostojno bivajo nekateri nnjihovi uporabniki in člani društva. V njej stanuje pet oseb z oviranostjo, ki živijo običajno življenje. Dopoldan hodijo v službo, popoldan pa ob podpori zaposlenih skrbijo za hišo in okolico, so še sporočili iz novomeškega Centra Sonček.

