šport

Odbojkarji Krke sezono odprli s porazom

6.10.2024 | 10:00 | M. K.

Kanal - Odbojkarji MOK Krka so sinoči začeli s Sportklub prvo odbojkarsko ligo. Prvi krog jim je namenil gostovanje v Kanalu, kjer so se pomerili z ekipo Alpacem Kanala. Domači so na krilih izjemnega Ranca (24 točk, 7 asov) ter bučne podpore s tribun polne dvorane Kanal praktično ves čas držali pobudo in na koncu zasluženo slavili. V dresu Krke sta bila nauspešnejša Kosmina (12) ter Bregar (10).

Foto: ŠD Kanal

Statistika

Izjava po tekmi

Igralec Krke, libero Jožef Verdinek: "Domačini so tekmo dobro odprli ter za razliko od nas od začetka do konca držali pritisk. Nam najprej žal ni stekla obramba, nato smo postopoma začeli popuščati tudi v drugih aspektih igre in do konca seta je bila igra že katastrofalna. Naslednji teden nas doma čaka tekma z Mariborčani in verjamem, da se bomo čez teden pobrali, pozabili poraz in domačim gledalcem pokazali, kakšno odbojko znamo igrati."

Drugi krog torej prinaša prvo domačo tekmo Krke, nasproti pa ji bo stal OK i-Vent Maribor. Tekma bo v soboto, 12. oktobra ob 19. uri v dvorani Marof.

Izidi 1. kroga 1. DOL Sportklub za moške in lestvica:

- petek, 4. oktober:

i-Vent Maribor - Panvita Pomgrad 3:1 (-20, 19, 27, 22)

- sobota, 5. oktober

Merkur Triglav - Fužinar Sij Metal 3:0 (13, 20, 13)

ACH Volley - Calcit Volley 3:0 (26, 19, 20)

Alpacem Kanal - Krka 3:0 (24, 21, 18)

- lestvica:

Merkur Triglav 1 1 0 3:0 3

Alpacem Kanal 1 1 0 3:0 3

ACH Volley 1 1 0 3:0 3

i-Vent Maribor 1 1 0 3:1 3

Panvita Pomgrad 1 0 1 1:3 0

Calcit Volley 1 0 1 0:3 0

Krka 1 0 1 0:3 0

Fužinar Sij Metal 1 0 1 0:3 0

‹ nazaj