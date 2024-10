posavje

FOTO: Gasilci z novo opremo, vozili, prostori in priznanji

4.10.2024 | 11:00 | M. K.

Foto: Simon Krnc

Krško - Ob začetku meseca požarne varnosti se je v torek na Poligonu za usposabljanje gasilcev Posavske regije v Krškem zbralo 105 prostovoljnih gasilk in gasilcev iz vseh društev Gasilske zveze Krško. Dogodek je zajemal skupinski prevzem gasilske opreme, predstavitev novih vozil in opreme Gasilske zveze Krško, podelitev priznanj za uspešno opravljene tečaje ter pridobljene čine, prav tako pa tudi ogled novih prostorov zveze.

Dogodka so se udeležili župan Mestne občine Krško Janez Kerin, direktor PGE Krško Aleš Stopar, predstavniki občine, poklicni gasilci, dobavitelji opreme in podporniki gasilstva, so sporočili iz GZ Krško.

Predsednik Gasilske zveze Krško Sandi Lekše je v uvodnem nagovoru predstavil letošnje aktivnosti in investicije gasilske zveze. Izpostavil je, da je Gasilska zveza Krško v letu 2024 znatno povečala sredstva za opremo in vozila. Skupna vrednost investicij v gasilsko opremo letos presega 160.000 evrov, investicije v gasilska vozila pa znašajo skoraj 400.000 evrov. Mestna občina Krško je pri tem zagotovila levji delež sredstev, pomemben delež sredstev pa je zagotovila tudi zveza sama.

EDINI URADNO Z DRONI

Kot pomembno tehnično pridobitev zveze v zadnjem obdobju je poudaril tehnične pridobitve štirih brezpilotnih zrakoplovov ter komunikacijskih kovčkov za podporo pri vodenju večjih intervencij. Izpostavil je, da je GZ Krško prva (in trenutno edina) gasilska zveza v Sloveniji, ki ji je s pomočjo dveh članov uspelo pridobiti operativni priročnik brezpilotnih zrakoplovov na področju zaščite, reševanja in pomoči, po katerem lahko edini tudi uradno in zakonito sodelujejo pri intervencijah z brezpilotnimi letalniki (t.i. droni), hkrati pa so prva gasilska zveza (od 120-ih pri nas), ki bo po pridobitvi operativnega dovoljenja v zahtevnejši posebni kategoriji STS na civilnem področju lahko izvajala tudi kakršne koli ne-intervencijske operacije.

Župan Janez Kerin je pohvalil gasilce za njihova prizadevanja in poudaril pomen gasilstva za varnost občank in občanov občine Krško. Mestna občina je v preteklem letu zagotovila 50 % več sredstev kot v preteklosti, kar kaže na zavezanost podpori gasilstva.

Poveljnik Gasilske zveze Krško Borut Arh in njegov namestnik Boštjan Letnar sta podelila priznanja in čine gasilcem, ki so uspešno opravili tečaje za brezpilotne zrakoplove, varno delo z motorno žago in čin nižjega gasilskega častnika.

NOVA OPREMA ZA 90 TISOČAKOV

Po koncu so gasilska društva prejela letos nabavljeno gasilsko opremo, poveljniki gasilskih društev in člani poveljstva gasilske zveze pa so prevzeli nova intervencijska oblačila in drugo osebno zaščitno opremo v skupni vrednosti nekaj več kot 90.000 evrov. Zbrani so si lahko ogledali tudi nove prostore zveze, ki so v fazi opremljanja, ter zadnje pridobitve na področju vozil, kot so kombinirana cisterna GVC-1 PGD Senovo in PGD Veliki Kamen, GVV-1 PGD Malo Mraševo in nekaj drugih novejših vozil zveze iz zadnjega obdobja, so še zapisali v GZ Krško.

