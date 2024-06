posavje

FOTO: Končno usposabljanje na svojem terenu

4.6.2024 | 11:45 | Besedilo in fotografije: D. Stanković

Krško - Na območju nekdanjega krškega bazena med objektom Poklicne gasilske enote Krško in tovarno Vipap so včeraj popoldne odprli regijski gasilski poligon, namenjen usposabljanju gasilcev iz celotne posavske regije. Naložba je vredna 845.000 evrov, občina Krško je prispevala komunalno urejeno zemljišče in 150.000 evrov, ostalo je zagotovila Gasilska zveza Slovenije. Gre za peti tovrstni poligon v državi, letos naj bi odprli še poligona v Zagorju ob Savi in Žužemberku.

Regijski poligon omogoča izvedbo vaj s cevmi, lestvami, vrvno tehniko, vaje reševanja iz višin in globin, gibanje z izolirnimi dihalnimi aparati, na njem je mogoče izvajati tudi vaje in tekmovanja v gasilsko-športnih tekmovalnih disciplinah. Kot je dejal predsednik Gasilske zveze Krško Sandi Lekše, je poligon velika pridobitev, ne le za lokalno skupnost in domačo gasilsko zvezo, pač pa tudi za gasilski zvezi Sevnica in Brežice. Vse tri skupaj združujejo okoli 9000 članov, samo krška okoli 3600. »Že leta ugotavljamo veliko potrebo po tem, da bi domače gasilce usposabljali na domačem terenu. Zgolj trenutni izobraževalni centri za usposabljanje gasilcev na Igu, v Pekrah, Sežani in Logatcu, pri številčnosti celotne slovenske gasilske zveze ne zadostujejo. Tu pa bomo lahko domači gasilci na domačem terenu uporabljali svojo opremo in z njo vadili na 'lokalnem igrišču'.«

Kot je dejal Sandi Lekše, predsednik Gasilske zveze Krško, je poligon velika pridobitev za vse tri posavske gasilske zveze.

Pred več kot desetletjem je bila na državni ravni sprejeta odločitev, da naj bi v Sloveniji imeli petnajst do sedemnajst regijskih gasilskih poligonov. Trenutno jih je v funkciji pet, poleg krškega še v Grosuplju, na Jesenicah, v Radljah ob Dravi in Ormožu, gradita pa se poligona v Zagorju in Žužemberku, ki naj bi bila prav tako letos končana in predana namenu, je povedal Leon Behin, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje. »Zgradili bomo še poligone v Murski Soboti, Mariboru in Sežani, nato pa sledi tehten premislek, kje jih je, glede na razporeditve, še potrebno zgraditi. Moramo se namreč zavedati, da je infrastruktura, ki jo gradimo, bistveno poskočila tudi cenovno. Poleg tega so nekateri poligoni relativno blizu eden drugemu. Odločitev bo sprejeta v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev, kajti vsi ti poligoni bodo v nadaljevanju uporabljeni tudi za usposabljanje enot Civilne zaščite,« je še dejal Behin.

Zaradi dežja so trak simbolično prerezali v garaži krške poklicne gasilske enote. Z leve predsednik GZS Janko Cerkvenik, minister Marjan Šarec, poveljnik GZS Zvonko Glažar in krški župan Janez Kerin

Po besedah poveljnika Gasilske zveze Slovenije Zvonka Glažarja se je že ničkolikokrat izkazalo, da je najboljši gasilec tisti, ki je usposobljen in psihofizično pripravljen. »Ta poligon je le eno izmed območij, kjer lahko kalimo naše prostovoljne in poklicne gasilce, v tem letu pa bo dobil še dva 'brata'. Naš interes je, da se znanje in praktične izkušnje širijo po vsej Sloveniji, dolžnost in odgovornost pa, da damo tem poligonom dušo, srce in vsebino.« Po besedah ministra za obrambo Marjana Šarca so tovrstni poligoni izjemnega pomena, kajti gasilska zveza brez vaj in rednih usposabljanj ne more biti učinkovita in kos vsem zahtevam današnjega časa. »Zavedati se moramo, da gasilstvo ni poklic, hobi ali prostočasna dejavnost, pač pa način življenja,« je še poudaril.

‹ nazaj