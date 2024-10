dolenjska

Lepo je brati v gozdnih knjižnicah

2.10.2024 | 17:00 | L. Markelj

Škocjan, Zagrad - Ob nedavnem svetovnem dnevu turizma je osrednji dogodek potekal v gledališču v gozdu pri gozdni knjižnici v Zeliščarskem centru JV Slovenije v Zagradu pri Škocjanu.

Na njem so sodelovali: Rado Kostrevc, generalni direktor Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje; Gregor Danev, direktor Zavoda za gozdove Slovenije, dr. Nataša Potočnik, direktorica Andragoškega centra Slovenije; dr. Nike Krajnc, direktorica Gozdarskega inštituta Slovenije; Dominik S. Černjak, direktor Turistične zveze Slovenije in župan občine Škocjan Jože Kapler.

Nedavno je celo RTV Slovenija obiskala škocjansko gozdno knjižnico, prvo v Sloveniji. (Foto: FB)

Potekal je v naravnem okolju, ob škocjanski gozdni knjižnici, ki je prva taka v Sloveniji in kot pove njen idejni vodja Jože Prah z Zavoda za gozdove Slovenije, je lepo zaživela in ima že tudi posnemovalce. Več kot eno leto zdaj že deluje tudi na Magolniku v občini Radeče, druga je v Šentjanžu v sevniški občini, po Sloveniji pa jih je okrog deset.

»Zelo sem zadovoljen, da branje spodbujamo tudi na tak način. Sicer pa ni treba, da je knjižnica v gozdu le v fizični obliki, ampak je v gozd mogoče oditi le s knjigo v roki, meditirati, kaj razmisliti, Gozd sam je učilna. Drevesa so čudesa našega sveta. Vsako posebej zna nagovoriti. Zato nas vabi, da mu prisluhnemo. Vstopimo v dvorano skrivnosti dreves s knjigo in besedo,« pove Prah in doda, da so se ob letošnjem svetovnem dnevu turizma, katerega tema je Turizem in mir, ljudje zbrali na 50 točkah po Sloveniji ob določeni uri in javni brali literaturo v gozdu, si pripovedovali, predstavljali knjige, pravljice za otroke itd.

Povezovanje turizma, kulture, narave

Dogodek v Zagraškem logu je bil obiskan. Na sliki govornik Jože Kapler, škocjanski župan. (Foto: Občina Škocjan)

Jože Kapler je kot predstavnik gostitelja v imenu lokalne skupnosti pozdravil zbrane in poudaril pomen sodelovanja pri trajnostnih projektih, kot je gozdna knjižnica, ki povezuje turizem, kulturo in naravo.

Jože Mori, ki je nagovoril zbrane v imenu Zavoda za gozdove Slovenije, je izpostavil pomembno vlogo narave in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi pri ohranjanju naravne dediščine. Prav tako je pohvalil projekt gozdnih knjižnic, ki obiskovalcem omogočajo novo, poglobljeno doživljanje narave skozi branje.

Dr. Nataša Potočnik, direktorica Andragoškega centra Slovenije, je med svojim govorom poudarila pomen medgeneracijskega branja kot oblike povezovanja generacij in ohranjanja pismenosti. Izpostavila je, kako branje v naravi ni le vir znanja, ampak tudi način sprostitve in osebnega umirjanja.

Dr. Nike Krajnc, direktorica Gozdarskega inštituta Slovenije, je opozorila na ključni pomen trajnostnega turizma za ohranjanje naravnih bogastev. Gozd ni le prostor za sprostitev, temveč tudi simbol miru in harmonije, kar poudarja tudi letošnja tema svetovnega dneva turizma.

V imenu Turistične zveze Slovenije je zbrane nagovoril njen predsednik Dominik S. Černjak, ki je poudaril, da mora biti turizem veliko več kot le gospodarska dejavnost – mora biti mreža miru in kulturnega razumevanja, ki skozi trajnostne prakse prispeva k bolj povezani in ozaveščeni družbi.

Za mir v svetu

Zavod za gozdove Slovenije je v sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije, Andragoškim centrom Slovenije in Gozdarsko knjižnico obeležil letošnji svetovni dan turizma s povabilom k branju v gozdu.

Tema o miru ni izbrana naključno in jo je v teh nemirnih časih razumeti kot poziv k miru po vsem svetu. Organizacija združenih narodov želi poudariti ključno vlogo tega sektorja pri spodbujanju miru in razumevanja med narodi in kulturami ter pri podpiranju spravnih procesov.

S tem projektom se vključujejo tudi v Nacionalni mesec skupnega branja, v katerem je letošnja osrednja tema branje v javnem prostoru. Slovenska turistična društva v sodelovanju z občinami, kulturnimi in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, enotami Zavoda za gozdove Slovenije, domovi za starejše, založbami in drugimi zainteresiranimi so na ta dan pripravila številne prireditve, ki so povezale predstavnike vseh generacij z branjem, turizmom in mirom.

Dogodek v Zagraškem logu so sooblikovali učenci OŠ Frana Metelka Škocjan (Jurij Lekše, Ožbej Železnik, Bor Hočevar, Nika Zajšek, Neža Pungerčar, Tisa Hočevar) in recitatorka Ema Medved.

