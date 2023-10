Prva gozdna knjižnica v Sloveniji - branje v objemu narave

31.10.2023 | 11:00

Lesena hiška sredi gozda v Zagraškem logu je gozdnja knjižnica.

V knjižnica sta celo dva naslanjača za prijetno branje.

Zagrad pri Škocjanu - Ko so v Zagraškem logu leta 2019 odprli Zeliščarski center JV Slovenije, so razmišljali, kaj vse bi lahko uredili v tem lepem prostoru sredi narave, da bi ga približali ljudem. In v okviru projekta Herbarium - prostor narave, zdravja in dobrega počutja, je lani ob svetovnem dnevu gozdov tu zaživela gozdna knjižnica, prva v Sloveniji.

Njen idejni oče je Jože Prah iz Zavoda za gozdove RS, ki kot revirni gozdar še kako ve, da je gozd neverjeten habitat in da je narava najboljša učilnica, mi pa se preredko podamo vanjo.

»Gozd je vedno izziv, tu najdemo različne ideje in tudi za gozdno knjižnico se mi je porodila tu. K sreči je padla na plodna tla, družno smo jo izpeljali in vesel sem, da so jo ljudje sami postavljali, sami prinesli knjige, sami jo obiskujejo. To je njena prednost,« pravi Prah in kot zanimivost omeni še eno povezavo – knjiga je vendar nastala iz lesa!

Rok Petančič, vodja projekta Herbarium, zaposlen na škocjanski občini, pove, da so takoj preverili pogoje, pridobili vsa potrebna soglasja, območje očistili, premaknili prvotno lokacijo zaradi Nature 2000 in se lotili dela. Gozdna knjižnica, ki stoji nad gledališčem v gozdu, je preprost manjši lesen objekt, pokrit, zastekljen, z nekaj policami. Na tleh so sekanci iz lubja, v prostoru pa sta tudi dva naslanjača.

Knjižnica stalno odprta, vse na zaupanju

»Pravila so enostavna. Knjižnica je stalno odprta, ni knjižničarja, ki bi skrbel za izposojo. Vse je prepuščeno zaupanju obiskovalcev, da so odgovorni, vestni. Knjig ne kupujemo, ampak prihajajo od obiskovalcev. Tudi pri odprtju smo jih spodbudili k temu in škocjanski šolarji so jih prinesli kar nekaj. Knjižnica se je tako skoraj napolnila oz. se sproti polni. Zaželjeno je, da vsak, ki pride, prinese kako knjigo. Knjige se berejo tu, v naravi, lahko jih sicer kdo vzame tudi domov, a se pričakuje, da jih prinese nazaj, kot je to zapisano v kratkih pravilih,« pojasni Petančič, ki še pove, da prinesene knjige pregledujejo in če bi bilo kaj neprimernega, umaknejo s polic.

Knjižnica dobiva posnemovalce

Željena je tematika, vezana na naravo, gozd, zdrav način življenja, zelišča, zdravilne rastline, osebno rast, samooskrbo …

Na škocjanski občini, kjer so projekt gozdne knjižnice uresničili s pomočjo nepovratnih sredstev iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja LAS Dolenjska in Bele krajina, so veseli, da je njihova gozdna knjižnica obiskana, da se v njej radi pomudijo mnogi sprehajalci. Zanimivo pa je, da dobiva tudi posnemovalce po Sloveniji in da gozdne knjižnice nastajajo že drugje.

»Morda pa se gozdne knjižnice čez leta povežejo v skupno pot po Sloveniji,« razmišlja Jože Prah.

Besedilo in foto: L. Markelj