Bogdan Miklič očitke zavrača, k odstopu poziva Horvata Muca

1.10.2024 | 20:15 | STA; M. K.

Novo mesto - Poročali smo, da so novomeški kriminalisti v več let trajajoči preiskavi razkrinkali zastopnike petih romskih društev z območja Dolenjske, Bele krajine in Kočevja, ki jih sumijo, da so na javnih razpisih države pridobili sredstva za izboljšanje delovanja romske skupnosti, denar pa nato porabili za lastne potrebe. Oškodovali so tudi več gospodarskih družb in si pridobili za najmanj 212.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

Dušica Balažek pred mikrofoni, Bogdan Miklič v ozadju leta 2014, ko je Balažkova odstopila kot občinska romska svetnica. (Foto: arhiv DL)

Glavnega osumljenca, starega 40 let, neuradno gre za Bogdana Mikliča, predsednika Zveze Romov za Dolenjsko, imajo v policijskih evidencah zabeleženega kot večkratnega storilca predvsem premoženjskih kaznivih dejanj, zoper njega so sodišča že izrekla več pogojnih obsodb, med ovadenimi pa naj bi bila po naših neuradnih podatkih tudi nekdanja novomeška romska svetnica Dušica Balažek, ki je z omenjenega položaja odstopila pred desetimi leti zaradi nestrinjanja z delom občinskih oblasti.

BOGDAN MIKLIČ KRIVDO PRELAGA

Za medije se je odzval eden od osumljencev, nekdanji romski aktivist in predsednik Zveze Romov za Dolenjsko (to funkcijo je od Dušice Balažek prevzel leta 2014) Bogdan Miklič in zavrnil očitke policije. "Zveza Romov za Dolenjsko je v času mojega predsedovanja delovala zakonito, sredstva, ki smo jih pridobili na javnih razpisih so bila porabljena namensko in v skladu z projektno dokumentacijo," je zatrdil. Vladni urad za narodnosti in Svet romske skupnosti, ki sta spremljala aktivnosti zveze, pa po Mikličevih besedah nista bila nikoli kritična glede porabe sredstev.

Dodal je, da je Zvezo Romov za Dolenjsko vodil "profesionalno in po navodilih in naročilih Horvata Muca". Pozval ga je k odstopu, državo pa, da nemudoma preneha financirati Svet romske skupnosti in Zvezo Romov Slovenije. Po njegovih navedbah je v teh dneh okrožno državno tožilstvo že zavrnilo del očitanih kaznivih dejanj za enega od romskih društev, pri katerem se na policiji pojavlja njegovo ime.

Horvat Muc, ki predseduje Svetu romske skupnosti in Zvezi Romov Slovenije, je zavrnil Mikličeve očitke. Pojasnil je, da Zveza Romov Slovenije ni nikoli objavljala razpisov za financiranje projektov romskih zvez in društev. Prav tako ni dajal Mikliču navodil, kako naj porablja denar z razpisov. Za očitane nepravilnosti je izvedel večinoma iz medijev in tudi od predstavnikov podjetij, ki jih je Miklič oškodoval, je dodal Horvat Muc.

