Sedmerica zlorabila denar za Rome

1.10.2024 | 13:50 | M. Ž.

Novo mesto - Na Policijski upravi Novo mesto so dopoldne predstavili podrobnosti obširne večletne kriminalistične preiskave zaradi zlorabe javnih sredstev, namenjenih izvajanju različnih projektov za izboljšanje položaja romske skupnosti

France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto (Foto: M. Ž.)

Kot je povedal France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, so kriminalisti v preiskavi ugotovili številne kazniva dejanja goljufij, ponarejena listin in ponarejanja ali uničenja poslovnih listin. Osumljenci kaznivih dejanj so bili zakoniti zastopnik petih romskih društev iz območja Dolenjske, Bele krajine in Kočevja, nekatera so še aktivna, nekatera pa že izbrisana iz poslovnih registrov. Oškodovali so proračunska sredstva Republike Slovenije, pa tudi številne gospodarske subjekte.

Društva in zveze, ki so jih ustanovili osumljenci, so po besedah Božičnika služili zgolj za pridobivanje sredstev na javnih razpisih, ki so jih nato uporabili za lastne potrebe in ne za namene, za katera so bila pridobljena sredstva namenjena.

»Osumljenci so z raznimi finančnimi mahinacijami preusmerili tok denarja na različna druga povezana društva, na transakcijske račune družinski članov ali pa so zabrisali finančno sled z dvigom gotovine. Navajali so neresnične stroške v polletnih in letnih poročilih na podlagi fiktivnih računov, programi aktivnosti niso bili izvedeni, društva, ki so bila navedena za izvedo programov, niso imela aktivnih transakcijskih računov, aktivni transakcijski računi niso izkazovali plačila računov, društva pa niso izkazovala prihodkov na svoje transakcijske račune,« je orisal.

Osumljenci so sodelovali med seboj pri izvrševanju kaznivih dejanj tako, da so izdajali lažne račune, lažne avtorske, mandatne in partnerske pogodbe in ponarejali potrdila o plačilih. »Te listine so v nadaljevanju uporabljali kot resnične za upravičevanje porabe javnih sredstev. Na ta način so si pridobili za najmanj 62.000 evrov protipravne premoženjske koristi,« je dodal.

Dva izmed osumljencev sta oškodovala tudi najmanj 24 poslovnih oziroma gospodarskih subjektov za najmanj 103.000 tisoč evrov. »V večini primerov sta v imenu društev naročala blago in storitve, ki sta jih uporabila za lastne potrebe, storitev in blaga pa nista plačala,« je dejal Božičnik in dodal, da so si ob upoštevanju kaznivih dejanj, ki so nastala pred letom 2014 in je pregon že zastaral, osumljenci pridobili za najmanj 212.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

Osumljeni trije moški in štiri ženske

Pri kriminalistični preiskavi so podali več sklopov kazenskih ovadb zoper sedem osumljencev - za tri moške in štiri ženke, stare med 38 in 74 let, vsi so predstavniki "etnične skupnosti". Glavnega osumljenca, starega 40 let, neuradno gre za Bogdana Mikliča, predsednika Zveze Romov za Dolenjsko, imajo v policijskih evidencah zabeleženega kot večkratnega storilca predvsem premoženjskih kaznivih dejanj, zoper njega so sodišča že izrekla več pogojnih obsodb, ki pa, kot je dejal France Božičnik, »ne učinkujejo, saj je v času preizkusne dobe izvrševal premoženjska kazniva dejanja. Med nekaterimi osumljenci obstajajo tudi družinske vezi, prav tako pa se njihove vloge prepletajo tako v društvih kot v zvezah.«

Med ovadenimi pa naj bi bila po naših neuradnih podatkih tudi nekdanja novomeška romska svetnica Dušica Balažek.

Za kaznivo dejanje goljufije je zagrožena kazen zapora od 1 do 8 let, gre za kvalificirano obliko goljufije, kjer se ena ali več oseb združi z namenom goljufanja, za ponarejanje listin in uničenje oziroma ponareditev poslovnih listin pa kazen zapora do 2 let, je še povedal.

