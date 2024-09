kronika

FOTO: Zjutraj nesreča na AC, popoldne na regionalki

30.9.2024 | 18:40 | M. K.

Davi ob 5.25 sta na avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, kot smo že poročali, trčila tovorno in osebno vozilo. Gasilci PGD Trebnje in Stična so zavarovali mesto nesreče in odklopili akumulatorja. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovano osebo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Dežurni delavci DARS-a so odstranili posledice prometne nesreče in očistili cestišče.

Foto: PGD Trebnje

Popoldne ob 16.26 pa se je na cesti Gaber pri Semiču - Uršna sela osebno vozilo prevrnilo na streho. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so jo na kraju oskrbeli in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator, usmerjali promet ter pomagali vlečni službi. Dežurni delavci cestnega podjetja so očistili cestišče.

Foto: FB Stanje na cestah v Beli krajini

