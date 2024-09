kronika

FOTO: Zjutraj že nesreča na dolenjki; zagorelo v motorju avtobusa

30.9.2024 | 07:00 | M. K.

Davi ob pol šestih se je zgodila prometna nesreča na dolenjski avtocesti - kot poročajo na FB PKD, naj bi na prehitevalnem pasu med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani tovornjak trčil v passata. Nastal je zastoj, več uradnih informacij še ni znanih.

Jutranji zastoj na AC (Foto: FB PKD)

Zagorelo v motorju avtobusa

Včeraj ob 5.51 je na AC odseku pri Čatežu ob Savi zagorelo v motornem delu avtobusa. Posredovali so gasilci PGE Krško in PGD Skopice, ki so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, odklopili akumulator in opravili pregled s termo kamero.

Požar na avtobusu (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: PGE Krško in PGD Skopice)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI PRI ADLEŠIČIH, na izvodu GORENJCI;

- od 16:00 do 19:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAJER 1.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA, 1 Dol. Lokvica;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLE PRI JUGORJU.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI SLATNIK, izvod 5. SAMOSTOJEČA - NASELJE SMOLE. VAS;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE, izvod 8. GAS. DOM;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREŠERNOV TRG.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC, izvod 1. RAJSKA DOLINA;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI POTOK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Šentrupert šola, nizkonapetostno omrežje – Šentrupert vas med 8:00 in 11:00.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje Zdole, nizkonapetostno omrežje – Zdole v ponedeljek, 30. septembra 2024, predvidoma med 11:00 in 14:00 uro.

‹ nazaj