Sožitje za večjo varnost v prometu. Pridete v četrtek?

30.9.2024 | 10:00 | L. M.

Škocjan - Občina Škocjan letos pripravlja Občinsko celostno prometno strategijo (OCPS), strateški dokument za celostno načrtovanje prometa s poudarkom na ukrepih, ki spodbujajo trajnostno mobilnost in cilja na spremembo potovalnih navad tako, da bomo več hodili in kolesarili.

Kot pove Rok Petančič, višji svetovalec za projektno delo na občini, želijo v okviru strategije vključiti čim več predlogov in idej lokalnih prebivalcev, zato vabijo občane, da se udeležijo raznih delavnic, ki jih pripravljajo.

V Škocjanu želijo izboljšati prometno varnost, spodbujati trajnostno mobilnost, zato k sodelovanju vabijo občane. (Foto: Občina Škocjan)

»Tam bodo lahko izrazili svoje mnenje in predlagali konkretne ukrepe za izboljšanje prometnega sistema v občini. Njihovo sodelovanje je ključnega pomena za ustvarjanje prijaznejšega in varnejšega okolja za vse prebivalce,« pove.

Prva delavnica z naslovom Sožitje za večjo varnost se obeta že ta četrtek, 3. oktobra, med 9. uro in 12. uro. Na parkirnem prostoru pred občinsko stavbo v Škocjanu in v prostorih Metelkovega doma bo potekala predstavitev Občinske celostne prometne strategije občine Škocjan.

Izdelavo OCPS sofinancirata Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter Evropski kohezijski sklad.

Izbrati hojo, kolesarjenje, javni prevoz ...

Evropski teden mobilnosti, ki poteka že 23 let, prav tako podpira trajnostno mobilnost in spremembo potovalnih navad. Gre za eno največjih kampanj na področju trajnostne mobilnosti v Evropi. Cilj je spodbujati prebivalce, da izberejo okolju prijaznejše oblike prevoza, kot so hoja, kolesarjenje, javni prevoz ali souporaba vozil, ter zmanjšajo uporabo osebnih avtomobilov.

»Vabljeni, da se na krajše razdalje čim večkrat odpravite peš ali s kolesom, za daljše pa uporabite javni potniški promet ali oblike sopotništva. Tematika letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki je potekal med 16. in 22. septembrom, je bila Udoben javni prostor – za vse in poudarja pomen skupnega prostora, kar vključuje izogibanje parkiranju na površinah namenjenih pešcem in kolesarjem,« pove Rok Petančič.

Poudari, da lahko skupaj prispevamo k majhnim, a pomembnim korakom k zeleni prihodnosti, pospeševanju zelenega prehoda, zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv ter povečanju rabe obnovljivih virov energije.

