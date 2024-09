dolenjska

Letos kar sto dijakov in 55 raziskovalnih nalog

28.9.2024 | 11:30 | M. Ž.

Novo mesto - V tovarni Krka so včeraj podelili Krkine nagrade mladim srednješolskim raziskovalcem. Njihov odziv na razpis se vsako leto povečuje, na letošnjega se je odzvalo kar 100 dijakov iz 19 slovenskih gimnazij in srednjih šol, ki so prijavili 55 nalog.

Krka že 54 let spodbuja mlade k ustvarjalnemu raziskovalnemu delu. (Foto: Krka)

Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta Krkine nagrade podelila 46 dijakom za 26 raziskovalnih nalog. Za spodbudo pri nadaljnjem raziskovalnem udejstvovanju pa je 54 srednješolcev, avtorjev 29 raziskovalnih nalog, prejelo Krkina priznanja, so sporočili iz novomeškega farmacevta.

Slovesna podelitev nagrad in priznanj

»Tako želimo spodbujati ustvarjalne ideje dijakov in izraziti priznanje mentorjem, ki jim omogočajo prvi stik z raziskovalnim delom,« so poudarili v Krki. Ocenjevalci opažajo, da se kakovost prijavljenih nalog povečuje, večja je tudi pestrost področij raziskovanja, še posebno pa je pomembno, da naloge vključujejo tako teoretično kot eksperimentalno delo.

Kot je v nagovoru poudaril dr. Aleš Rotar, imajo glavno zaslugo za vse večje zanimanje mladih za raziskovanje pedagoške ustanove in mentorji, ki usmerjajo dijake k poglobljenemu delu in jih vodijo skozi raziskovalni proces. Tudi letos so za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu podelili posebno zahvala za mentorstvo, prejel jo je doc. dr. Miha Slapničar, profesor kemije in biologije iz Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Gimnazije in veterinarske šole.

Posebno zahvala za mentorstvo je letos prejel doc. dr. Miha Slapničar.

»Dela pod njegovim mentorstvom dosegajo visoko raven po izvirnosti tem, izvedbi eksperimentalnega dela ter strokovnosti razprave in zaključkov. Dijake vodi skozi celoten raziskovalni proces in jih spodbuja, da se z radovednostjo, ambicioznostjo in iznajdljivostjo njihov raziskovalni čut ter zaupanje v lastne sposobnosti postopoma in zanesljivo lahko razvijata tudi v šolskem laboratoriju,« so opisali v Krki.

Najboljši dijaki so svoje raziskovalne naloge s področja naravoslovnih ved predstavili na simpoziju, organiziranem pred slavnostno podelitvijo Krkinih nagrad.

