kronika

Ogenj avto popolnoma uničil

28.9.2024 | 08:00 | M. Ž.

V ulici Anzlova gora v Semiču je malo pred drugo uro ponoči gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Semič in Stranska vas pri Semiču so pogasili požar. Vozilo je bilo popolnoma uničeno, so sporočili iz regijskega centra za obveščanje Novo mesto.

Fotografija je simbolična (Foto: arhiv DL)

Motorist padel

V Artičah, v občina Brežice, se je sinoči malo po 19. uri pri padcu poškodoval motorist. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, nudili prvo pomoč poškodovanemu in posipali cestišče z vpojnimi sredstvi. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo prepeljali v brežiški urgentni center.

Gorelo vozilo na avtocesti

Na avtocesti pred izvozom Kronovo v smeri Ljubljane v občini Šmarješke Toplice je včeraj okoli pol šeste ure popoldne gorelo osebno vozilo na odstavnem pasu. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, pogasili ogenj v motornem delu in vozilo pregledali s termo kamero. Dežurni delavci DARS so zavarovali kraj dogodka in očistili cestišče.

‹ nazaj