posavje

Turisti radi pridejo v Brežice

27.9.2024 | 17:00 | M. L.

Čatež ob Savi - Leto 2024 je za brežiško območje v turističnem pogledu zelo uspešno. V prvih osmih mesecih so tam našteli skoraj 150.000 turističnih prihodov in skoraj 500.000 prenočitev.

Na današnji novinarski konferenci (z leve): Alenka Mokrovič Pogačar, Katja Čanžar, Ivan Molan in Marjetka Rangus.

Turističnih obiskov in prenočitev je občutno več zunaj glavne poletne sezone, predvsem v februarju, marcu in maju, ko je bil porast pri nekaterih ponudnikih večji tudi za polovico, kot je povedala direktorica Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice Katja Čanžar na današnji novinarski konferenci, ki so jo ob svetovnem dnevu turizma pripravili v Termah čatež.

Sodelovali so še dekanica Fakultete za turizem Univerze v Mariboru Marjetka Rangus, brežiški župan Ivan Molan in pomočnica direktorja za prodajo in marketing Term čatež Alenka Mokrovič Pogačar.

Kot je poudarila Rangusova, je geslo letošnjega svetovnega dneva turizma Turizem in mir. »Turizem je največje miroljubno gibanje na svetu,« je rekla dekanica. Ko je ocenila mesto Faukultete za turizem v Brežicah, je dejala, da se je ustanovitev izkazala za koristno.

Veliko ponudnikov

Po besedah župana Ivana Molana so nosilec turizma v brežiški občini Terme Čatež, pomembno vlogo v turizmu imajo tudi Terme Paradiso, sicer pa je skupno v občini okrog 80 različnih turističnih ponudnikov. Občina bo v podporo ponudnikom v prihodnje, predvidoma v poldrugem letu, tudi spremenila svoj prostorski načrt.

Kot je povedala Alenka Mokrovič Pogačar, so v podjetju s turističnim obiskom v letošnjih prvih šestih mesecih izredno zadovoljni. Poslovni prihodki so v primerjavi z lanskim obdobjem narasli za približno trinajst odstotkov, in znašajo okoli 18 milijonov. Prav tako je večje število nočitev. Pri številu nočitev velja omeniti velik porast števila hrvaških gostov v primerjavi z lanskim letom. Prvih šest mesecev letošnjega leta je bistvenih tudi za razvoj Term Čatež. V teh mesecih smo dokončno prenovili velnes center v hotelu Terme. Tako z optimizmom vstopamo v zadnje četrtletje,« je rekla.

Na konferenci se je kratko predstavil Matija Vimpolšek (levo).

Na konferenci se je predstavil tudi Matija Vimpolšek, ki je s turistično kmetijo eden od ponudnikov v okviru brežiške kolektivne blagovne znamke Brežice Selection Izbrano.

Eno od skupnih sporočil sogovornikov na današnji konferenci je bilo, da različni ponudniki v občini sodelujejo, če je bilo v preteklosti takega sodelovanja mogoče manj, in da občina z vlaganji pomaga ustvarjati ugodne razmere za turizem.

Robi Petan je predstavil svoj videospot o Brežicah.

Robi Petan z videospotom

Za uvod v današnjo konferenco so predvajali nov, še neobjavljen videospot o Brežicah, v katerem avtor Robi Petan v njemu lastnem slogu predstavi številne brežiške posebnosti, na katere Brežice opirajo svojo turistično ponudbo. Videospot bo premierno na ogled na kanalu YouTube v torek, 1. oktobra, in to bo uvod praznovanje praznika občine Brežice, ki bo z več deset dogodki trajalo ves oktober.

