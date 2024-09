kultura

FOTO: Ob trgatvi Pavčkove trte odmevale Mlakarjeve balade

27.9.2024 | 11:00 | Besedilo in foto: L. Markelj

Mirna Peč - Po zaslugi Kulturnega društva Četrtkova brenčanja je v Mirni Peči že kar nekaj let zelo živahno kulturno dogajanje. Tudi sinočnji večer, zadnji v septembru, je bil nekaj posebnega, saj so »brenčači« v sodelovanju z Društvom vinogradnikov Mirna Peč ter gosti pred Osnovno šolo Toneta Pavčka poskrbeli za lepo kulturno in kulinarično doživetje.

Harmonikar Jernej Šušteršič in pevec Aleš Plut, člana Etno bande Poseben gušt, sta v Mirni Peči navdušila s svojim edinstvenim nastopom in skladbami Iztoka Mlakarja.

Ob čarobnem večernem vzdušju trgatve Pavčkove trte so se prepletali glasba in poezija. Nastopila dva sta člana priznane novomeške Etno bande Poseben gušt, in sicer vokalist Aleš Plut ob harmonikarski spremljavi Marka Šušteršiča, ter domačin Jože Rozman, vinski publicist, somelier in degustator ter član Društva vinogradnikov Mirna Peč, ki je povedal marsikaj zanimivega o vinih, pa o trti z Lenta, najstarejši trti na svetu itd.

Za dobro kapljico je skrbelo Vinarstvo Granda.

Številni obiskovalci, še zdaleč ne le domačini, so lahko okušali izbrano penino domačega Vinarstva Granda ter sveže pečeno domačo pogačo.

Nedvomno so na kulturnem večeru na svoj račun prišli ljubitelji pesmi legendarnega primorskega umetnika, slovenskega kantavtorja, gledališkega igralca in dramatika Iztoka Mlakarja. Etno banka Poseben gušt, ki je nastala leta 2006 in jo poleg Pluta in Šušteršiča sestavljajo še kontrabasist Tomaž Torko in kitarist Tomaž Šuln, je namreč navdahnjena prav z njegovimi baladami, ki zelo odkrito govorijo o biti življenja: zlasti o vinu, hrani, ljubezni, zdravi kmečki pameti, odnosu do politike …

Jože Rozman je povedal marsikaj zanimivega o trti z Lenta, najstarejši trti na svetu, ter Pavčkovi trti, ki je njena potomka potomke.

Pesmi oz. uglasbene in srčne zgodbe o življenju, ljubezni, druženju in vinu so humorne, odpete v značilnem primorskem narečju in prav zato še bolj simpatične. Aleš Plut, ki odlično interpretira Mlakarja, in Marko Šušteršič, virtuoz na harmoniki, sta zelo navdušila, o čemer je pričal tudi aplavz zbranih.

Letos že 4,5 kilogramov grozdja s Pavčkove trte

Mirnopeški vinogradniki trgači skupaj s kuharico Justi.

Med nastopom pa se je dogajala tudi čisto prava trgatev, in sicer Pavčkove trte, ki že devet let raste pred osnovno šolo, ki nosi ime po znanem in priznanem pesniku mirnopeških korenin Tonetu Pavčku. Iz njegove druge ljube pokrajine Istre in vinograda v Seči je na Dolenjsko prišla potomka potomke najstarejše vinske trte na svetu z Lenta v Mariboru. Kot je povedal Jože Rozman, je trta nastala s cepljenjem. Mirnopečan Jože Barbo je 2013 dobil cepiče s Pavčkove certificirane potomke v Seči in trto, žametno črnino, so posadili pred šolo, kjer lepo uspeva.

Sinoči so trgatev opravili domači vinogradniki ter glavna šolska kuhinjska gospodinja Justi, ki je imela čast odrezati zadnji grozd s trte.

Zvone Papež, predsednik DV Mirna Peč

Predsednik Društva vinogradnikov Mirna Peč Zvone Papež je povedal, da je pridelek letos boljši kot lani – tako količinsko kot po kvaliteti. Lani so natrgali 2,5 kilograma in grozdje je imelo 68 ekslov sladkorja, letos pa je bila bera večja - 4,5 kilogramov, grozdje pa je bilo še bolj sladko, saj so namerili 70 ekslov.

»Vinogradniki se trudimo v teh krajih ohranjati vinogradniško tradicijo, ki se žal opušča. Zato tudi tu, ob šoli stoji Pavčkova trta, da jo otroci vidijo, in upamo, da bo vsaj vsak 50. ali 100. devetošolec, ki se ob njej ob koncu šolanja fotografira, nadaljeval to našo tradicijo,« je dejal.

Številni obiskovalci - zanje so pripravili sedišča celo iz bal slame - so uživali v prijetnem kulturnem večeru.

Nabrano grozdje s Pavčkove trte so nato razdelili med obiskovalce, ki so ga z veseljem okušali.

Tatjana Kupljenik, ki je povezovala prireditev, je ob koncu napovedala še nove dogodke, ki jih pripravljajo »brenčači« do konca leta. Še bo lušno v Mirni Peči!

