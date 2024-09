posavje

Enkrat več glasov kot lani

25.9.2024 | 13:00 | D. S.

Sevnica - Letos skoraj 8.200 glasov, lani 3.400 – V letu 2025 na voljo 138.000 evrov za šest območij – Največ, kar 811 glasov, za nakup inventarja za prireditve PGD Šentjanž

V občini Sevnica so z glasovanjem prek SMS-sporočil 10. septembra končali glasovanje za oblikovanje participativnega proračuna za leto 2025, šestega po vrsti. Občani so podali 8.181 glasov, lani pa nekaj manj kot 3.400.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Največ, kar 811 glasov, je prejela pobuda za nakup inventarja za prireditve PGD Šentjanž. V predlog proračuna za leto 2025 bo za območje krajevnih skupnosti (KS) Krmelj in Šentjanž uvrščen tudi projekt ureditve sanitarij pri gasilskem domu na Velikem Cirniku. Na območju KS Boštanj so največ glasov dobile pobude za nakup gasilske garniture in ureditev kuhinje v večnamenskem domu Kompolje, za obnovo in preureditev doma gasilcev in vaščanov Okič, delno pa bo prek participativnega proračuna sofinancirana tudi ureditev in obnova športnega parka Lukovec. Na območju krajevnih skupnosti Blanca, Dolnje Brezovo in Studenec so krajani največ glasov namenili delni obnovi večnamenskih prostorov PGD Poklek ter prenovi gasilske kuhinje na Blanci.

V KS Tržišče in KS Primož so se med projekte participativnega proračuna uvrstili ureditev vaškega središča na Škovcu, nakup opreme za skavte v Tržišču, sanacija športne mreže na športnem igrišču v Češnjicah, delno pa tudi nakup in obnova opreme v gasilskem domu na Telčah. Na območju KS Loka in KS Zabukovje bodo iz participativnega proračuna osvetlili športno igrišče na Razborju, obnovili vaško igrišče na Bregu, uredili avtobusna postajališča ter nabavili opremo za PGD Zabukovje in Trnovec. Na območju KS Sevnica pa bodo s pomočjo participativnega proračuna poskrbeli za nova garažna vrata na Gasilskem domu Sevnica, namestili defibrilator v Lončarjevem dolu in delno financirali ureditev igrišča na Orehovem.

Za projekte participativnega proračuna bo v letu 2025 namenjenih 138.000 evrov oziroma do 23.000 evrov za vsako izmed šestih območij. Za posamezen projekt bodo namenili od 3.000 do 11.500 evrov.

‹ nazaj