Kokos agency s srebrno nagrado na prestižnem svetovnem tekmovanju

25.9.2024 | D. K.

Foto: Kokos Agency

V priznani digitalni agenciji Kokos Agency so znova dokazali svoje vrhunsko znanje na področju Google Ads oglaševanja. Na specializiranem tekmovanju za oglaševanje na iskalnikih Global Search Awards so se namreč v konkurenci z vsega sveta uvrstili na drugo mesto v svoji kategoriji.

Tadej Glavan (levo), direktor Kokos Agency

Zahtevno žirijo so prepričali z odlično izpeljano kampanjo za zbiranje stikov (lead gen), ki so jo na ameriškem trgu pripravili za stranko Freudenberg Group in z njo v kategoriji BEST USE OF SEARCH - B2B (PPC): SMALL osvojili srebrno medaljo.

"Nagrada za nas predstavlja še dodatno potrditev, da se po kakovosti in uspešnosti upravljanja kampanj za svoje stranke kosamo z najboljšimi agencijami na svetu," so sporočili iz agencije.

Žirija pa je v svoji utemeljitvi o njihovi kampanji zapisala: "Pri pripravi kampanje je agencija morala začeti iz ničle, doseženi rezultati pa so izjemni. Kampanja je bila zastavljena vrhunsko, s stopnjami konverzij, ki so nas resnično navdušile in lepo je videti, kako je agencija gradila uspešno kampanjo povsem od začetka."

Kokos so k uspehom naravnana ekipa profesionalcev, ki ve, kaj hoče, in zna do tega tudi priti. Ponosni so, da imajo osem imetnikov Facebook Blueprint certifikatov, 12 imetnikov Google certifikatov in da so tretje podjetje v Sloveniji, ki je prejelo naziv DIMAQ podjetje, evropsko potrdilo o digitalnem trženju, podeljeno podjetjem z več kot 90 % zaposlenih, ki so opravili certifikacijo. So tudi člani mednarodne zveze digitalnih agencij CEE Digital Alliance in Google Premier partner.

"Google nas je drugo leto zapored sprejel med elitno druščino Premier Partnerjev v Sloveniji, kar nas uvršča med 5 najuspešnejših Googlovih partnerjev v državi in dokazuje našo strokovnost. Naziv Google Premier Partner je rezerviran le za 3 % partnerjev po celem svetu, ki so dokazano uspešni na področju digitalnega trženja in izpolnjujejo stroge standarde kakovosti tega spletnega velikana. Partnerstvo prinaša tudi dodatne prednosti za naše stranke. Našo strokovnost dokazujejo tudi številni Googlovi certifikati. Skupaj imamo kar 11 certificiranih zaposlenih na področju search, display ali video oglaševanja," dodajajo v Kokos Agency.

