Kikina Psiha in Eros

21.9.2024 | 12:30 | I. V.

Novo mesto - V novomeški galeriji Kocka v Kulturnem centru Janeza Trdine je na ogled razstava Kiki Klimt Vizualna analiza mita Psihe in Erosa skozi Heglovo dialektiko.

Kiki Klimt

Kiki Klimt se je kot Kristina Lažetić rodila leta 1971 v Vojvodini in se pri štirih letih preselila v Novo mesto, kjer je odraščala in maturirala, po maturi pa je odšla v Ljubljano in diplomirala na Akademiji za likovno umetnost.

Danes se ponaša z akademskim nazivom doc. dr. in je profesorica likovne teorije in slikarstva, kot predavateljico pa jo je poklicna pot peljala marsikam. Med drugim je predavala na umetniških univerzah v Turčiji, na Portugalskem, Hrvaškem in v Bolgariji. Pred dvema letoma je dobila umetniško rezidenco na otoku Kefalonija v Grčiji.

»Sonce, morje in toplota Grčije, kraj, zakopan v mikenske čase. To sem takrat potrebovala. Čakala sem na nekaj pravega in to tam tudi našla,« o zanjo morda prelomnem bivanju na največjem med jonskimi otoki pravi Kiki Klimt, ki je tam, prevzeta z grško mitologijo, začela projekt Vizualna analiza mita Psihe in Erosa skozi Heglovo dialektiko, s katerim se predstavlja v galeriji Kocka.

Tako se je vrnila h konceptualni umetnosti, k svojim začetkom. »Gre za raziskovanje notranjega sveta, kot bi rekel Mali princ, očem nevidnega, po Jungovo sanjskega sveta. Ugotovila sem, da je slikarstvo moja ljubezen,« pravi Kiki Klimt, ki kljub temu še vedno predava in se ukvarja z ilustracijo. Lani je po enajstih letih dela v samozaložbi izdala prvo knjigo iz serije grafičnih poem Arkanum Black Book.

Na razstavi v Kocki se predstavlja s podobami Psihe, v skladu s Heglovo dialektiko razvrščenimi v tri vrste, kar predstavlja tezo, antitezo in sintezo, razstavljeni pa so tudi listi iz bloka z njenimi analizami. »Likovno izražanje je izražanje z eksaktnim jezikom. Prava umetnina ni subjektivna. Če umetnik ve, kaj govori, bodo to vsi razumeli enako. Temu sem posvetila svoje življenje. Te slike so poglobljeno raziskovanje likovnega jezika,« še o razstavljenem pove Kiki Klimt.

