FOTO: S pomočjo anonimnega donatorja do novega prizidka šole

21.9.2024 | 14:45 | L. M., foto: Občina Ivančna Gorica

Stična - Včeraj sta ravnatelj Osnovne šole Stična Marjan Potokar in župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad v družbi učencev slovesno v uporabo predala nov prizidek k Osnovni šoli Stična.

Gre za četrti tovrstni trakt, s katerim je šola pridobila šest klasičnih učilnic in tri manjše učilnice, pet kabinetov, v katerih so prostor dobili predvsem učitelji dodatne strokovne pomoči, sanitarije in prostor za hišnika.

Rezanje traku ob novi pridobitvi: Marjan Potokar in Dušan Strnad v družbi šolarjev.

Izgradnjo dvoetažnega prizidka v skupni kvadraturi 1.100 m2 je izvedel anonimni donator v sodelovanju z Občino Ivančna Gorica in OŠ Stično. Vrednost investicije je 3,6 milijona evrov. Izvajalci so po predhodni prestavitvi ceste, ki jo je izvedla Občina Ivančna Gorica, z gradnjo začeli konec februarja in jo zaključili v dobrih petih mesecih. S 1. septembrom pa so v nove šolske prostore že vstopili učenci.

Za nekaj let rešena prostorska stiska

OŠ Stična, skupaj s podružnicami na Muljavi, v Stični in v Višnji Gori, v tekočem šolskem letu obiskuje 1.140 učencev. Po besedah ravnatelja Marjana Potokarja se z novimi prostori pouk matične šole končno izvaja le na eni lokaciji in gostovanje petih oddelkov razredne stopnje na sosednji srednji šoli ni več potreben. Z novim prizidkom se je za nekaj naslednjih let rešila tudi prostorska stiska na matični šoli v Ivančni Gorici.

Prizidek bo za nekaj let zagotovo rešil prostorsko stisko.

V nagovoru se je Potokar dotaknil tudi dobrosrčnosti donatorja in povedal: »V šoli, na Občini in v občini smo priča izjemnemu dejanju velikodušnosti, ki bo imelo dolgoročen vpliv na izobraževalno skupnost. Ko v pogovorih komu omenim donatorjevo gesto, številni ostanejo anemični, drugi začudeni, ker preprosto ne verjamejo, da tako plemenit namen sploh obstaja. Žalostno. Ampak pri nas v Ivančni Gorici je drugače.«, je zaključil Potokar. Slednji se je skupaj z županom ob odprtju, s spominskimi plaketami, zahvalil posameznikom in podjetjem, ki so pomagali pri izgradnji novega šolskega kompleksa v naši občini.

Še načrti v šolstvu

Župan Dušan Strnad je ob odprtju številnim prisotnim izrazil veselje, da danes še obstajajo ljudje, ki razumejo potrebe skupnosti in so za njene potrebe pripravljeni prispevati več, kot se od njih lahko pričakuje.

»Hkrati pa je to znak, da delamo dobro in da nam ljudje zaupajo«. Po naravnem prirastu je Občina Ivančna Gorica v samem vrhu med slovenskimi občinami, kar pomeni, da se stalno pojavlja potreba po gradnji novih kapacitet v vzgojno – izobraževalne ustanove. »Trenutno poleg, danes odprtega prizidka k OŠ Stična, izvajamo gradnjo prizidka k Osnovni šoli Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični, pripravljamo pa tudi dokumentacijo za gradnjo prizidka k Podružnični šoli Višnja Gora, ki jo bomo začeli v naslednjem letu.« je še povedal župan Strnad.

Dogodek so popestrili nastopi osnovnošolcev.

Poudaril je še, da državnih razpisov za gradnjo tovrstnih objektov ni in tako so prisiljeni vse graditi z lastnimi sredstvi. V veliko pomoč pri tem so jim sredstva, ki jih pridobijo izven rednih načinov financiranja občin. Brez teh sredstev bi se časovnica gradnje podaljšala za več let, je ocenil Strnad.

Spremljajoči kulturni program je v celoti pripadel učencem in zaposlenim na Osnovni šoli Stična. Nastopili so otroški pevski zbor matične šole, pod vodstvom zborovodkinje Bojane Mulh, plesno točko so pripravili učenci tretjih razredov, za pevsko – glasbeno točko pa so poskrbeli šolski band OŠ Stična ter učitelja Suzana Kolšek in Luka Gluvić. Za scenarij prireditve je poskrbela učiteljica na šoli, Urška Petek.

