Podpisali pogodbo za rekonstrukcijo igrišča za mali nogomet v IC Beti

21.9.2024 | 08:00 | M. K.

Metlika - Županja Občine Metlika Martina Legan Janžekovič in direktor podjetja BGP Gradnje Danijel Špingler sta včeraj podpisala pogodbo za rekonstrukcijo propadajočega igrišča za mali nogomet v industrijski coni Beti.

Foto: Občina Metlika

Vrednost pogodbenih del znaša 218.811 evrov z DDV, od tega bo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport zagotovilo 100 tisočakov, razliko pa Občina iz letošnjega proračuna.

Igrišče za mali nogomet bo ob urejenem košarkarskem in tenis igrišču dopolnilo obstoječo ponudbo ter omogočilo izvajanje dodatnih športnih aktivnosti na športnih igriščih v IC Beti, so sporočili z občine. Gre za I. fazo ureditve, ki zajema ureditev igrišča za mali nogomet (okoli 1.080 m²), polaganje umetne trave, postavitev varovalne ograje (190 m), ureditev tribun (80 m sedišč), montažo reflektorskih svetilk ter ureditev komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture na obravnavanem območju (fekalna kanalizacija, vodovod, elektrika …).

Igrišče je v neposredni bližini največjih blokovskih in stanovanjskih naselij ter Vrtca Metlika.

