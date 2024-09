dolenjska

Dan varnosti pacientov zaznamovali tudi v ZD Trebnje

17.9.2024 | 17:30 | M. K.

Foto: ZD Trebnje

Trebnje - Danes je Svetovni dan varnosti pacientov, ki letos poteka pod geslom »Naredi prav, da bo varno!«. Ob priložnosti je 30 zdravstvenih zavodov po državi pripravilo dan odprtih vrat, med njimi Zdravstveni dom Trebnje. Ustanova je v mozaik dogajanja, ki je potekal pod koordinacijo Zveze organizacij pacientov Slovenije, dodala raznovrstne vsebine. Dopoldne je bilo v ospredju predavanje dr. Matica Mihevca z naslovom Pacient v središču zdravljenja. Za obiskovalce so med drugim pripravili predstavitve lokalnih društev pacientov, informacije o varni diagnostiki in povratnih informacijah ter različne brezplačne meritve – med drugim krvnega tlaka in sladkorja. Za zdravo popotnico v obliki jabolka je poskrbela Sadjarska kmetija Uhan, so sporočili iz ZD Trebnje.

Obiskovalce je nagovorila direktorica Zdravstvenega doma Trebnje, mag. Karmen Lukše: »Varujemo dar življenja je geslo našega zdravstvenega doma. Še posebej sem ponosna, da smo eden od 30. zdravstvenih zavodov po državi, ki je del letošnje kampanje ozaveščanja o diagnostični varnosti. To pomeni, da se skupaj trudimo, da napak pri postavljanju diagnoz ne bi bilo oziroma da bi jih je čim manj. ... V Zdravstvenem domu Trebnje si prizadevamo za spodbudno delovno okolje, tudi z nenehnim izobraževanjem zaposlenih – s tem presegamo sistemska in kognitivna tveganja za diagnostične napake. ... Geslo današnjega dogodka – Naredite prav, da bo varno! – opominja tudi na to, da so informacije, ki jih prinesemo na obisku k zdravniku, izjemno pomembne. Lahko si jih tudi zapišete – kakšne simptome imate, katera zdravila jemljete in kaj vas skrbi. Pomembno je tudi, da vprašate, kar vas zanima in se prepričate o tem, kako bo potekalo zdravljenje. Seveda je ključno upoštevanje navodil zdravnika, ki se prav tako zaveda pomembnosti ustrezne komunikacije, pravih informacij in razumevanja. Naša prizadevanja za varnost in kakovost zdravstvenih storitev lahko izboljšajo tudi vaše povratne informacije.«

Zbrane na uvodnem dogodku ob Svetovnem dnevu varnosti pacientov v ZD Trebnje je nagovorila tudi trebanjska županja Mateja Povhe in se med drugim zahvalila zdravstvenim delavcem za zagotavljanje varne in kakovostne zdravstvene oskrbe.

Svetovni dan varnosti pacientov bodo v več mestih po državi v nedeljo zaznamovali tudi tako, da bodo pomembnejše stavbe in spomenike osvetlili z oranžno barvo. S tem bodo poudarili ozaveščanje o tem, da je ključno sodelovati, si pomagati, se informirati in pripraviti na obisk pri zdravniku ter skrbeti za svoje zdravje, so še sporočili iz ZD Trebnje.

