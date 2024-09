dolenjska

Širitev pokopališča

16.9.2024 | 16:00 | Rok Nose

Trebnje - Trebnje se zadnja leta hitro razvija, povečuje se tudi število prebivalcev. Lani na začetku leta je bilo mestno pokopališče v Trebnjem skoraj v celoti zapolnjeno; na voljo je bilo le še deset prostih mest za pokop pokojnikov. Da slučajno ne bi zmanjkalo grobnih polj, se je Občina Trebnje lotila ureditve prostora za 12 klasičnih in 13 žarnih grobov, letos pa načrtujejo pokopališče še dodatno razširiti.

Pokopališče v Trebnjem bodo do konca leta razširili proti severu. (Foto: R. N.)Pokopališče v Trebnjem bodo do konca leta razširili proti severu. (Foto: R. N.)

»Pridobili bomo prostor še za dodatnih 44 klasičnih grobov in za 165 žarnih grobov, uredili bomo tudi prostor za raztros pepela pokojnika. V sklopu investicije bomo poskrbeli še za dostopno cesto, poti znotraj novega dela pokopališča, ob katerih bo 11 klopi, zasadili pa bomo tudi grmovnice in drevesa. Načrtovali smo tudi ureditev žarne stene, a smo se odločili, da jo v tej fazi ne bomo izvedli. V tem mesecu bomo objavili tudi javni razpis za izbiro izvajalca,« pravi županja Mateja Povhe, ki dodaja, da imajo v proračunu za to zagotovljenih 169.000 evrov.

Kakšno pa je stanje na drugih pokopališčih?

