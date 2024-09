kultura

Viniški tamburaši iz Novega Sada s posebnim priznanjem

16.9.2024 | 10:40 | M. K.

Foto: KUD Oton Župančič Vinica

Novi Sad/Vinica - Tamburaši KUD Oton Župančič Vinica - Viniški tamburaši so v soboto nastopili na prestižnem odru Tamburica Festa v Novem Sadu, kjer so prejeli posebno priznanje za umetniški izraz. Skupaj z njimi je nastopil tudi vokalist Gašper Mihelič, ki je že dan prej v okviru tekmovanja Tamburaška Mondovizija osvojil nagrado za najboljšo interpretacijo pesmi.

Čeprav je bil obisk Novega Sada, kot so sporočili iz društva, kratek in v znamenju dežja ter mraza, so tamburaši izkoristili priložnost za ogled Muzeja tamburice ter doživeli edinstven utrip Novega Sada, v katerem je tri dni odmevala samo tamburaška glasba.

Tamburica Fest je sicer svetovni festival tamburice, ki ga v Novem sadu tradicionalno prirejajo že 17. leto zapored. Viniški tamburaši so se festivala prvič udeležili leta 2013, ko so osvojili priznanje za poseben doprinos programu festivala.

