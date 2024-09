dolenjska

Že drugič tarča vlomilcev

11.9.2024 | 15:00 | M. Žnidaršič

Stavča vas - Druge vodne igre, ki so na zadnjo avgustovsko nedeljo na kopališče v Stavči vasi ob reki Krki privabile številne udeležence in gledalce, so znova povezale ljudi vseh generacij. Zadovoljstvo članov Športnega društva Stavča vas nad uspelim dogodkom je pokvarila novica o nočnem vlomu v društvene prostore. To se je v dveh letih zgodilo že drugič, tudi lani ob podobnem času.

Predsednik Športnega društva Stavča vas Nejc Zupančič pred društvenimi prostori z zlomljeno ključavnico v roki (Foto: R. Z.)

»Lani so nas nepridipravi oškodovali za približno tisoč evrov. Dogodek smo prijavili policiji, vendar kakšnega epiloga ni bilo. K sreči imamo društvene prostore zavarovane in nam je zavarovalnica povrnila škodo. Po dogodku smo namestili varnostne kamere, tako da imamo zdaj celotno kopališče pod nadzorom,« pove predsednik društva Nejc Zupančič.

Letošnji dogodek so tako natančno posneli na varnostnih kamerah.

V društvene prostore Športnega društva Stavča vas vlomili po uspelih vodnih igrah – Lani nepridipravi naredili za okoli tisoč evrov škode, letos manj – Skrbijo za kopališče in še kaj

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj