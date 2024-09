kronika

FOTO: Policisti na požariščih v Šmihelu; v Kerinov Grm po orožje, v Brezju spor

11.9.2024 | 10:10 | M. K.

O včerajšnjih dveh požarih prikolice in hiše v romskem naselju v Šmihelu smo že poročali. S PU poročajo, da je v požaru počitniške prikolice nastalo za okoli 1.000 evrov škode. Nekaj pred 21. uro pa je ogenj zajel ostrešje stanovanjske hiše. V požarih ni bil nihče poškodovan, nastala je le premoženjska škoda. Kriminalisti in policisti opravljajo ogleda požarišč in nadaljujejo s preiskavo, zbiranjem obvestil, ugotavljanjem vzrokov za nastanek požarov in drugih okoliščin. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, dodajajo na PU.

Sinočnji požar hiše (Foto: PGD Šmihel)

Po orožje v Kerinov Grm

Policisti PP Krško so v okviru preiskave grožnje pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 26-letnega osumljenca iz Kerinovega Grma. Našli in zasegli so pištolo, za katero nima ustreznih dovoljenj, in naboje. Zasegli so mu tudi motorno žago in kosilnico, saj sumijo, da sta ukradeni. Zoper 26-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, poročajo s Policijske uprave Novo mesto.

Zasežena pištola in naboji (Foto: PP Krško)

Posredovali zaradi pretepa v Brezju

Policisti PP Novo mesto so sinoči nekaj po 20. uri posredovali zaradi pretepa v naselju Brezje, kjer sta se sprli in pretepali dve osebi. Po prvih ugotovitvah je mladoletnik s sprejem poškropil 26-letnika in ga udaril, ta pa ga je poškodoval po roki. 26-letnik, ki je bil pod vplivom alkohola, se je med postopkom nedostojno vedel, zato mu bodo izdali plačilni nalog. Policisti okoliščine še preverjajo in bodo na podlagi ugotovitev ustrezno ukrepali, dodajajo na PU Novo mesto.

Mladoletniku zasegli moped

Policisti PP Novo mesto so na Ulici Slavka Gruma včeraj nekaj po 15. uri ustavljali voznika mopeda, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo proti Regrči vasi, kjer so ga ustavili. Ugotovili so, da gre za 15-letnika, ki nima vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan moped. Moped so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prehiter na avtocesti

Nekaj po 18. uri so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes, srbskih registrskih oznak, ki je na avtocesti na območju Postojne vozil s hitrostjo 184 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 54 km/h. 21-letnemu državljanu Srbije so izrekli globo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Nova vas pri Mokricah, Obrežje, Podvinje, Brežice, Veliki Obrež) izsledili in prijeli 76 državljanov Sirije, 27 Afganistana, osem Turčije, sedem Indije, šest Iraka, pet Maroka, štiri Pakistana, tri Nepala, dva iz Šrilanke, državljana Egipta, Kameruna in Slonokoščene obale. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Učakovci, Zilje) so prijeli osem državljanov Maroka, šest iz Sirije in državljana Alžirije ter na območju Novega mesta dva državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 94. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 257 klicev. Obravnavali so sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara, sprožitve signalno varnostne naprave, predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje.

