FOTO: Včeraj spet dvakrat gorelo v romskem naselju Šmihel

11.9.2024 | 07:00 | M. K.

Po nedeljskem streljanju v romskem naselju v Šmihelu v Novem mestu se razmere tam očitno še niso umirile. Včeraj so namreč gasilci in policisti v naselje v ulici Pot v gaj hiteli kar dvakrat.

Dopoldne ob 10.30 je tam gorela počitniška prikolica. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu, prikolico pa je ogenj v celoti uničil.

Tako se je požar prikolice videl iz mesta.

Ob 21.07 pa je v naselju gorela stanovanjska hiša. Spet so posredovali poklicni in šmihelski prostovoljni gasilci, ki so zavarovali kraj dogodka in pogasili požar, ki je uničil mansardno stanovanje in ostrešje stanovanjskega objekta.

Večerni požar (Obe fotografiji: FB PKD)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 18:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SE DOBLIČICA 1, TP SE DOBLIČICA 2, TP SE DOBLIČICA 3, TP SE DOBLIČICA 4.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRM, izvod Proti Črnomlju.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE 1971.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI KAL, izvod 1.PROTI DREVESNICI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 8.00 in 14.00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Hrastovica, nizkonapetostno omrežje – Hrastovica.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Brezje Senuše, nizkonapetostno omrežje – Smer Senuše med 8:00 in 11:00 uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Armeško med 8:00 in 9:30 uro, na območju TP Lokve med 10:00 in 11:30 uro in na območju TP Tolsti vrh med 12:00 in 13:30 uro.

