dolenjska

Štirje župani po streljanju v Šmihelu vlado pozvali, naj ukrepa

9.9.2024 | 16:00 | M. Ž.

Novo mesto - Na včerajšnje streljanje v romskem naselju Šmihel, v katerem je bila ranjena mladoletna deklica, se je danes odzval župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

Z leve: Andrej Kavšek, Gregor Košir, Gregor Macedoni in Ivan Molan (Foto: M. Ž.)

Dogodek obžaluje, ob tem pa, kot je dejal, »lahko ponovno vidimo, da so Romi sami sebe največja grožnja«, za to pa je najbolj odgovorna država s svojim neukrepanjem. »Floskule, da gre za nestrpnost med večinskim prebivalstvom in Romi, tukaj ne zdržijo več,« je bil odločen.

Ob tem se je skupaj z županom Občine Črnomelj Andrejem Kavškom, podžupanom Občine Kočevje Gregorjem Koširjem, ki začasno opravljanja funkcijo župana, in županom Občine Brežice in predsednikom sveta regije Posavje Ivanom Molanom odzval na sklepe četrtkove izredne seje Državnega zbora o priporočilih Vladi v zvezi z učinkovitostjo obravnave romske problematike. Vlado so pozvali, da je čas za ukrepanje in nadgradnjo zakonodajnih sistemskih ukrepov, v okviru katerega se bo lahko začela problematika reševati.

»Velikokrat smo že govorili o nenamenski porabi socialnih transferov. To, da imamo zelo veliko varnostnih obravnav, tudi prekrškovnih obravnav, posedovanje nelegalnega orožja, je tisto, kar bi moglo vse odgovorne na državni ravni že spodbuditi, da spremenijo način obravnave tega vprašanja in v tej luči izjave pravosodne ministrice, da ni potrebe za nadgradnjo zakonodaje in tudi policije, da jo vse, kar lahko naredijo, da povečajo in poostrijo nadzor, seveda izpade zelo neresno in nepoznavalsko,« je menil Macedoni in dodal, da samo z nekaj terenskimi obiski visokih vladnih predstavnikov, ki bodo skušali pomiriti vzdušje, problematika, ki ima veliko bolj globoke sistemske vzroke, ne bo odpravljena.

»Želimo si, da ne bi prišlo do tega, da bi morebiti še bolj tragični dogodki bili tisti, ki bodo nekatere končno premaknili v njihovem zatiskanju oči,« je poudaril.

Najprej treba urediti osnovno varstveno situacijo

Kot je dejal kočevski podžupan Gregor Košir, ga žalosti, da se morajo župani zbirati vedno takrat, ko gredo zadeve že čez rob. Občine bodo po njegovih besedah svoje naloge opravile, »bomo še dodatno pritiskali za obisk šol, bomo še dodatno, morda čez socialna podjetja ponudili zaposlitve tudi romski populaciji, vendar je najprej treba urediti osnovno varstveno situacijo«.

Poudaril je, da bo nujno potrebno spremeniti zakonodajo, tu je apeliral na notranjega ministra in ministrico za pravosodje, da po hitrem preučita, kateri administrativni postopki pri kazenski zakonodaji trajajo bistveno predolgo. »Nujno je treba nasloviti bagatelne kraje, ki se danes dogajajo. Kljub temu, da se en mesec že o tem pogovarjamo, še vedno hodijo določeni posamezniki iz trgovin, ne da bi za to plačali«. Dodal je, da je nujno treba opraviti tudi razpravo o tem, ali je socialna pomoč res nedotakljiva tudi kršitelje zakonov in povečati pooblastila policije. »To so tri ključne zadeve, ki jih moramo nasloviti, če želimo, da kakršenkoli integracijski ukrep lahko tudi prime,« je bil prepričan Košir.

V Kanižarici gorela hiša

Da je treba dati večja pooblastila policiji je menil tudi črnomaljski župan Andrej Kavšek. Opozoril je, da je bil minuli vikend tudi v Črnomlju zelo pester, policisti so večkrat posredovali. Gorela je namreč hiša v romskem naselju v Kanižarici, pretepali so se v enem od lokalov, po poročilu PU Novo mesto je šlo za štiri osebe iz Lokev, ki se med sabo poznajo in so že dalj časa v sporu.

»Dejstvo je, da gori in bo treba res nekaj narediti ter dati večja pooblastila tudi policiji. To so brezzobi tigri na terenu in se mi kot županu, tudi policisti so moji občani, smilijo,« je dejal in pridal, da je pa vesel, da je to spoznal tudi policijski sindikat in podal zahteve po spremembi zakonodaje. In ta bo veljala za vse.

Vlada z neukrepanjem dela škodo

Po besedah brežiškega župana in predsednik sveta regije Posavja Ivana Molana se razmere tudi v Posavju ne izboljšujejo in izpostavil, da sta tako krška kot brežiška občina veliko vložili v komunalno opremljanje romskih naseljih. Ob tem je med drugim spomnil na zakon o romski skupnosti, »kjer jasno piše, kdo je za kaj zadolžen. In Republika Slovenija je tista, ki je zadolžena za sistem vzgoje in izobraževanja, študentko politiko študentsko in trg dela,« je dejal in dodal, da bodo občine še naprej opravljale svoje naloge.

»Glede na to, da na vladi trdijo, da je zakonodaja v redu, potem jaz trdim, da naša vlada ali ministrstva ne funkcionirajo. Ali naj spremenijo zakonodajo, ali pa naj odstopijo, ker ne opravljajo svojega dela,« je pozval. Z neukrepanjem delajo škodo vsem, največjo pa tisti romski populaciji, ki ni nič kriva in se trudi živeti po zakonih. »Naenkrat smo dejansko prišli v obdobje, ko se občani bojijo Romov, tudi tistih, ki pridejo z dobrimi nameni. In s tem ne pomagamo romski skupnosti, ampak ji škodimo in upam, da bodo to enkrat spoznali predvsem v parlamentu, kjer si še vedno zatiskajo oči,« je izpostavil Molan.

‹ nazaj