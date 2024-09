posavje

Do sredine oktobra nova parkirišča pri pokopališču

10.9.2024 | 11:30 | M. K.

Foto: MO Krško

Krško - Mestna občina Krško je začela gradnjo novega parkirišča pri pokopališču v Leskovcu pri Krškem. Dela so se začela konec avgusta z izvedbo arheoloških raziskav, od prejšnjega tedna pa že potekajo tudi gradbena dela za ureditev parkirišča.

Projekt, katerega izvajalec je družba KOP Brežice, predvideva izgradnjo 37 parkirnih mest pod pokopališko kapelo. Parkirišče bo opremljeno s sodobnim sistemom odvodnjavanja in javno razsvetljavo, prav tako pa bo asfaltirana tudi dostopna cesta do parkirišča. Da bi območje dobilo prijetno in trajnostno podobo, bo okolica parkirišča zasajena z medovitimi drevesi, so sporočili s krške občine.

Vrednost del je ocenjena na slabih 200.000 evrov, naložba pa naj bi bila zaključena do 15. oktobra 2024.

