dolenjska

Straška jesen tokrat o otroštvu na vasi

7.9.2024 | 08:20

Foto: M. Ž., arhiv DL

Straža - Straža bo ta konec tedna v znamenju 38. tradicionalne prireditve Straška jesen, ki jo z namenom ohranjanja navad, običajev in kulturne dediščine organizira Turistično društvo Straža v sodelovanju z Občino Straža. Danes ob 16.uri prirejajo 16. festival veteranskih godb Slovenije z okoli 200 godbeniki iz šestih veteranskih godb. Ob tej priložnosti bo prvič nastopil orkester ambasadorjev veteranskih godb, to je godbenikov, častitljive starosti 80 let in več, v nedeljo ob 14. uri pa vabijo na ogled osrednje prireditve na temo Otroštvo na vas«.

Na 12 okrašenih vozovih bodo organizatorji predstavili šolanje otrok v preteklosti, radosti zimskega veselja na vasi, prikazana bo razlika med varstvom otrok nekoč in danes, obiskovalci bodo lahko občudovali doma izdelane igrače in se preizkusili v najbolj priljubljenih družabnih igrah dedkov in babic. Najmlajše bo navdušila hišica na drevesu, spoznali bodo čar spanja na senu in skrivnosti taborjenja. Na dogodku boste lahko doživeli tudi veščine pečenja koruze in krompirja na žerjavici, se seznanili z dejavnostmi mladih gasilcev in odkrili, kako so otroci nekoč skrbeli za domače živali.

V bogatem programu bodo sodelovali člani Turističnega društva Straža, ki bodo skupaj z narodnimi nošami, veterani Godbe Straža, Novomeškimi mažoretami in najmlajšimi iz Vrtca Krkine lučke pričarali prijetno vzdušje. Prireditev bodo dodatno popestrili še vozniki starodobnih avtomobilov in traktorjev, ki bodo s svojimi lepotci dodali pridih preteklosti.

»Prikaz, kako so otroci nekoč živeli, se igrali in učili na vasi, je ključen za ohranjanje kulturne dediščine. Ta dediščina ne vključuje le materialne kulture, kot so starinske igrače ali oblačila, ampak tudi vrednote, načine življenja in odnose, ki so bili značilni za nekdanje generacije. S tem prispevamo k zavedanju in spoštovanju lastne zgodovine in identitete,« je povedal župan občine Straža Dušan Krštinc.

Predsednik Turističnega društva Straža Pavel Vidic pa je dodal: »Prikaz otroštva na vasi omogoča povezovanje med različnimi generacijami. Starejši obiskovalci bodo lahko obujali spomine in delili zgodbe, mlajši pa bodo pridobili vpogled v način življenja, ki je zanje nepoznan. To ustvarja priložnosti za bogat dialog med mladimi in starejšimi in krepi občutek skupnosti. Takšna prireditev ima tudi izobraževalen značaj. Mnogim mladim je nekdanji način življenja na vasi povsem tuj, zato je to dragocena priložnost za srečanje s preteklostjo. Prikazi starih običajev, obrti in vsakodnevnih opravil so vselej poučni in dobrodošli, saj mlade spodbujajo k raziskovanju dediščine in spoštovanju preteklosti.«

‹ nazaj