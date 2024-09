posavje

Lopov z Jezusovo podobo goljufa in krade dobrim ljudem

6.9.2024 | 14:05 | J. V.

Bralec K. J. iz ene od nekdanjih jugoslovanskih republik je med potjo v Nemčijo na Jesenicah na Dolenjskem ostal brez 600 evrov, ker je neznancu priskočil na pomoč.

Goljuf (Foto: K. J.)

Na uredništvo se je obrnil bralec iz ene od nekdanjih bratskih jugoslovanskih republik, ki je prejšnji teden preko Slovenije potoval v Nemčijo, na Jesenicah na Dolenjskem pa ga je grdo nalagal in okradel domnevni turist iz Velike Britanije. Zadevo je prijavil tako slovenski kot hrvaški policiji. Njegovo izpoved objavljamo v celoti.

"Prejšnji torek (27. avgusta) sem odpotoval v Nemčijo. Na poti proti Sloveniji sem se ustavil, da bi kupil vinjeto (Jesenice na Dolenjskem). Niti še nisem stopil v bencinsko črpalko, ko je do mene pristopil obupan moški in me vprašal, če govorim angleško.

Ko sem rekel, da govorim, se mi je zahvalil in rekel, da potuje v Veliko Britanijo, da se vrača domov in da mu je danes zjutraj nekdo v Zagrebu ukradel denarnico z osebnimi dokumenti. Prosil me je, da mi nakaže denar na moj IBAN, jaz pa mu dvignem denar na bližnjem bankomatu.

Po veliki zmedi v glavi in ​​vprašanjih, kaj je prav, kaj narobe, kaj je človeško in kaj ne, sem se odločil, da mu pomagam. Poleg tega je imel moški fotografijo Jezusa, kar me je spodbudilo, da mu pomagam.

Na poti do bankomata me je vprašal, če sem že bil v Londonu in mi rekel, da bova šla na pijačo, ko pridem v London. Potem se mi je zahvalil za moje dobro dejanje in svojo prevaro.

Na moj račun je položil 1000 evrov, kar sem videl na lastne oči v njegovi aplikaciji, vendar njegov denar ni šel na moj račun, ker je na internetu pisalo, da bo trajalo 1-3 dni, da se plačilo izvede zaradi druge države. Zaradi tega sem mu dal svojih 600 evrov iz bankomata, ker mi banka ni dopustila, da dvignem 1000 evrov in upal, da bo vplačani denar prišel na moj račun.

Takoj na licu mesta me je kontaktiral na Whatsapp s svoje številke, češ, da je vse v redu, da ne gre za prevaro, poslal mi je svoje ime in priimek, naslov in IBAN, na katerega naj bi mu vrnil preostanek denarja, ki pravzaprav ne obstaja, ker denarja do danes še ni. Vprašal sem ga tudi za njegov Facebook profil, vendar mi je pokazal prazno aplikacijo in rekel, da Facebooka nima.

Moja banka več kot teden dni kasneje ni prejela nobenega plačila, danes pa me je po številnih neodgovorjenih klicih in sporočilih, ki sem mu jih poslal, gospod ozmerjal in mi rekel, naj ne kličem policije.

Uspelo mi ga je fotografirati na licu mesta, ker dvom vedno obstaja, a upaš, da še vedno obstajajo ljudje, ki rabijo pomoč in da se dobro z dobrim vrača, a zdaj vidim, da ni tako.

Uspelo mu je prevarati študenta, ki je pošteno zaslužil denar, s katerim mu je želel pomagati, in izkoristil je mojo dobroto, tako da imam sedaj vso pravico objaviti njegovo fotografijo in podatke (če so sploh pravilni), da ne bi imel enake izkušnje še kdo drug.

Domnevni podatki goljufa:

Michael Mahon

4 Lynton close

Wembley

London

Nw10OJE

Številka mobitela: +44 7378 180 651

