posavje

Kanalizacijo in rastlinsko čistilno napravo že začeli graditi

6.9.2024 | 10:40 | M. K.

Sevnica - Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk je v sredo podpisal pogodbo z na javnem naročilu izbranim izvajalcem, ki bo zgradil kanalizacijsko omrežje in rastlinsko čistilno napravo za gospodinjstva v Loki pri Zidanem Mostu. Gradbena dela bo skupaj s partnerjem, Javnim podjetjem Komunala Sevnica, izvedlo podjetje Gradnje iz Boštanja.

Podpis pogodbe (Fotografiji: Občina Sevnica)

Občina Sevnica je za projekt uspešno pridobila evropska sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost. Ministrstvo za naravne vire in prostor bo projekt sofinanciralo v višini 743.154 evrov, 920.039 evrov pa bo iz proračuna prispevala občina. V sklopu projekta je predvidena izgradnja javnega sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki obsega 466 populacijskih enot (PE). Investicija je del dograditve javnega omrežja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v sklopu javnega kanalizacijskega sistema v občini Sevnica.

Ob podpisu pogodbe je župan, kot so sporočili z občine, izpostavil, da je bilo pridobivanje sofinancerskih sredstev za projekt izjemno zahtevno. Do v letu 2022 objavljenega razpisa Ministrstva za okolje in prostor so bili z državnimi sredstvi podprti zgolj projekti investicij v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na aglomeracijah, večjih od 2.000 populacijskih enot. Ta omejitev je za občino Sevnica, za katero je značilna razpršena poseljenost, merilo več kot 2.000 populacijskih enot pa je doseženo zgolj na območju mesta Sevnica, pomenila nezmožnost sodelovanja na tovrstnih razpisih. Kljub sofinanciranju pa je delež sredstev, ki se namenja iz občinskega proračuna, znatno večji v primerjavi z drugimi projekti, podprti s strani Evropske unije. »Loka bo s tem projektom pridobila novo, sodobno infrastrukturo, ta projekt pa lahko razumemo tudi kot prvo fazo v nizu infrastrukturnih ureditev, ki mu bo sledila tudi dolgo pričakovana rekonstrukcija regionalne ceste skozi kraj«. V sevniški občini je že vrsta rastlinskih čistilnih naprav, ki dobro služijo svojemu namenu, z do sedaj izvedenimi podobnimi projekti pa so bile pridobljene tudi izkušnje, ki bodo še dodatno pripomogle k kakovostni izvedbi projekta v Loki, je sklenil župan.

Direktor podjetja Gradnje Jernej Povše je poudaril, da bodo dela začeli takoj. Ob tem je izrazil željo po dobrem sodelovanju s krajani in lokalno skupnostjo, s katero bodo tekom projekta izvajane tudi redne koordinacije.

Po podpisu pogodbe je bil opravljen terenski ogled z uvedbo v delo, so še sporočili z Občine Sevnica.

‹ nazaj