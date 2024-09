družabno

Blaž Franko v Mirni Peči

1.9.2024 | 16:00 | Lidija Markelj

Foto: FB

Po več kot dvajsetih letih so v začetku avgusta v Župniji Mirna Peč dobili novega duhovnega pastirja. To je postal mag. Blaž Franko, po rodu Šentjernejčan, ki se je vrnil s študija v Rimu. Mirnopeški farani so ga lepo sprejeli in ob prisrčni dobrodošlici je ta korak za duhovnika gotovo lažji. Drugo nedeljo v avgustu ga je za novega župnika umestil novomeški škof dr. Andrej Saje, ki se tudi sicer rad vrača v svojo rodno župnijo.

‹ nazaj