Darjina kitajska medalja

24.8.2024 | 15:30 | Renata Mikec

Ambasadorka podjetja Canon Darja Štravs Tisu, ki ustvarja čudovite fotografije, je za svoji umetniški fotografiji, ki sta nastali na odru Opere in baleta SNG Ljubljana, prejela visoko nagrado. V Taizhou Art Gallery na Kitajskem so njen posnetek dveh plesalcev, združenih v navidezno srce, prepoznali in jo nagradili z zlato medaljo, medtem ko je druga njena fotografija prejela častno omembo te ugledne galerije. To je že Darjina druga zlata medalja letos, ima pa je še kar nekaj častnih omemb. Lani, ko je svoje fotografije prijavila na samo en natečaj, je prejela eno srebrno in dve bronasti medalji. Darja pravi, da bi večkrat sodelovala na različnih fotografskih natečajih, če bi ji le čas dopuščal, a vse ne gre. Njena največja ljubezen še vedno ostaja Radio 1, na katerem dela kot novinarka, ob radijskih projektih pa kot fotografinja. Njene fotografije v ekipi Deželaka Junaka, ki vsako leto dobrodelno osvajala kilometre za počitnice otrok, vedno sežejo do srca.

