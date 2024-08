dolenjska

Stekla bo obnova dolenjske avtoceste med Bičem in Trebnjim

20.8.2024 | 19:00 | STA; M. K.

V sredo bo stekla obnova vozišča dolenjske avtoceste med priključkoma Bič in Trebnje zahod. V prvi fazi del, ki bo trajala predvidoma do sredine septembra, bo promet tako proti Ljubljani kot proti Novemu mestu potekal po dveh zoženih pasovih, so sporočili z Darsa.

Simbolna slika (AMZS)

Prehitevalna pasova bosta zaprta zaradi ureditve začasnih križnih prehodov z ene polovice avtoceste na drugo. Od sredine septembra bo namreč promet preusmerjen na polovico avtoceste, kjer bo potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje, so pojasnili na Darsu. Dela se bodo po zimski prekinitvi nadaljevala spomladi prihodnje leto.

Po podatkih Darsa bodo obnovili skupno 13,8 kilometra smernih vozišč avtoceste. Dela bo opravil novomeški CPG, pogodbena vrednost pa znaša 16,36 milijona evrov brez davka. Rok izvedbe del je 180 dni od uvedbe izvajalca v delo.

Pred začetkom del so na Darsu izpostavili, da lahko k večji varnosti in pretočnosti prometa ob postavljeni delovni zapori prispevajo tudi uporabniki avtocest, in sicer z upoštevanjem prometnih predpisov in prometne signalizacije, pravilno razvrstitvijo pred zaporo ter strpnostjo v primeru zastoja.

