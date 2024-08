kronika

FOTO: Na pogorišču gasilci in kriminalisti

20.8.2024 | 10:10 | Besedilo in fotografije: R. N.

Soteska - Včeraj (in danes) smo že poročali o požaru na žagi v Soteski. Danes zjutraj smo si ogledali kraj nesreče, na delu so bili policisti, medtem ko so gasilci ostali na straži, če bi slučajno ponovno zagorelo. Po telefonu smo poklicali lastnika žage Damjana Zupančiča, ki pa pretresen ni želel dajati izjav. Razumljivo, saj je vsak požar velika tragedija.

Komisija sektorja kriminalistične policije novomeške policijske uprave ob pomoči strokovnjakov nacionalnega forenzičnega laboratorija danes dopoldne opravlja ogled kraja.

Na žagi je zagorelo včeraj malo po 20. uri. Eden prvih, ki je to opazil, je bil bližnji sosed Zdene Kralj. »Zunaj sem pospravljal, ker se je pripravljalo k nevihti. Potem sem šel v hišo, čez 15 minut pa sem slišal nekakšno prasketanje. Mislil sem, da je zunaj ognjemet. Kdo pa zdaj spušča rakete v zrak, sem se spraševal. Ko pa sem stopil ven, sem videl, da gori žaga. Stekel sem tja, vse je bilo že v ognju, plameni so se dvigali visoko nad streho. Čez nekaj časa so prišli gasilci,« je povedal Zdene, ki ga je vse skupaj kar pretreslo, saj je 20 let delal na žagi v Soteski.

Zagorelo je včeraj zvečer.

Po njegovih besedah pa to ni prvi požar, ki je zajel žago. »Zagorelo je že leta 1977, takrat sem bil star 15 let. V bližini je imel Novoles gasilski dom. S sosedom sva tekla tja, da sva hitro razpeljala gasilske cevi, da so lahko gasilci čim prej začeli gasiti. Žaga je pogorela do tal, leto dni kasneje so postavili novo,« se spominja Zdene.

Robert Perc s Policijske uprave Novo mesto je sporočil, da je so bili nekaj po osmi uri zvečer obveščeni o obsežnem požaru v Soteski, Loška vas, kjer je zagorel obrat žage, velikosti približno 40 x 12 metrov. »Kljub gašenju in močnemu dežju (v času pred požarom je bila na območju nevihta z grmenjem) je ogenj povzročil zelo veliko škodo. Zaradi gasilske intervencije je bila cesta Soteska–Podturn nekaj časa zaprta. Promet so ponovno sprostili ob enajstih zvečer. Gasilci so organizirali požarno stražo. O dogodku so obvestili dežurno preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko. Komisija sektorja kriminalistične policije novomeške policijske uprave, ob pomoči strokovnjakov nacionalnega forenzičnega laboratorija, danes dopoldne opravlja ogled kraja. Območje je zavarovano s trakom policija,« je še navedel v sporočilu za javnost.

