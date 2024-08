kronika

Žaga Soteska uničena; v gozdu našli obešenca

20.8.2024 | 07:00 | M. K.

Sinoči ob 20.17 je v Loški vasi v občini Dolenjske Toplice gorel lesno predelovalni objekt velikosti 40x15 metrov. Ognjeni zublji so, kot smo že poročali, zajeli Žago Soteska. Požar so pogasili gasilci PGD Soteska, Dolenjske Toplice, Dobindol, Podturn in GRC Novo mesto. Stara žaga je bila v požaru uničena. O vzroku požara in nastali škodi še ne poročajo.

Žago je požar uničil (Foto: zajem zaslonske slike)

Obešenec v gozdu

Ob 20.09 so v gozdu pri naselju Komarna vas, občina Semič, našli obešeno osebo. Na kraj so odšli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj in policisti. Gasilci PGD Kot-Brezje in Črmošnjice so z razsvetljavo pomagali policistom, s pomočjo lestve sneli obešeno osebo ter nudili pomoč pogrebni službi.

Voznik prizorišče nesreče zapustil



Minulo noč ob 1.12 je pri naselju Breza, občina Trebnje, v krožišču voznik z vozilom zapeljal s ceste. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator ter z razsvetljavo pomagali policistom. Voznik je odšel s kraja dogodka.

Sršeni

Ob 18.42 so na Orehovcu, občina Kostanjevica na Krki, gasilci PGD Kostanjevica na Krki odstranili sršenje gnezdo iz dimnika stanovanjske hiše.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČE, izvod gasilni dom-zidanice.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILJE, IZVOD KOPALIŠČE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CERKVIŠČE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE 1, TP ČRMOŠNJICE 2;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEBANOVA, izvod 2. VOLČIČEVA .

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MOKRO POLJE;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE 1965;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. STARA VAS 1991.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČATEŠKA GORA, izvod 3. PROTI ODDAJNIKU.

Distribucijska enota Krško