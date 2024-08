družabno

David ponosen na svoj poklic

18.8.2024 | 12:30 | Renata Mikec

Mogoče se spomnite, ko je David Golubić leta 2019 z več kot 300 posamezniki sodeloval v dobrodelnem projektu Pikice za Gala in želel pomagati takrat 5-letnemu Galu, ki se je rodil z redko deformacijo komolca. A ker se je v tej zgodbi začelo zapletati, je ekipa pozneje dobrodelno zbranih 400 evrov namenila Humanitarnemu društvu UP-ornik Borisa Krbonje. S pomočjo otrok, tudi takšnih s posebnimi potrebami, je namreč nastala slika, polna simbolike, čudovitih barv in neizmerne energije, ki je bila na prodaj najboljšemu ponudniku. David je bil nekoč natakar v novomeški Čajarni, zdaj pa ga lahko videvamo na novomeških ulicah. Pred letom dni se je namreč pridružil ekipi zaposlenih na novomeški Komunali. Zgovoren in vedno zelo prijazen Novomeščan pravi, da je zanj poseben izziv prav delo, ki bi se mu mnogi na daleč izognili. Zaposlen je kot smetar in prav nič mu ni nerodno povedati, da prazni komunalne zabojnike. »Poleti, ko je vroče, začnemo zgodaj. Ob štirih zjutraj prvič skočim na stopničko na zadnjem delu komunalnega vozila za odvoz odpadkov. Krožimo po novomeških ulicah, in ker smo v prometu, moramo biti pri delu zelo zbrani in previdni. Pa tudi v dobri kondiciji. Pozimi, ko so temperature nižje, pa malo stisnemo zobe in gre,« pravi David, sicer izučeni kuhar. Davidovi prijatelji in znanci so bili nad njegovo izbiro poklica precej začudeni. »Veste, vsako delo je častno in nekdo pač mora početi tudi to,« jim je odgovarjal. David je pač tudi pri vseh svojih talentih vedno poln presenečenj.

