družabno

Domen s hčerkama

9.8.2024 | 18:00 | Renata Mikec

Poletje je čas reprezentančnih tekmovanj. V strokovnem štabu košarkarske reprezentance do 20 let se je izkazal tudi Brežičan Domen Zevnik, vodja mladinskega pogona v KK Krka. Kot pomočnik selektorja je na evropskem prvenstvu na Poljskem s Slovenijo osvojil srebrno kolajno, zlata jim je za las ušla. Ko se je z ekipo vrnil domov, so ga pričakala tudi njegova tri dekleta – žena Leda Krošelj Zevnik ter hčerki Ota in Izza (na fotografiji). Domnova žena je kljub zahtevnemu poklicu zobozdravnice tista, ki podpira tri vogale pri hiši, medtem ko Domen s svojo strokovnostjo in z mentorstvom pomaga pri razvoju novomeške in slovenske košarkarske mladine. Zaveda se namreč, kako pomembna je podpora za uspeh v športu. Tudi sama je bila nekoč uspešna brežiška skakalka s palico, zdaj pa z možem živita v Novem mestu.

