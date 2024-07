kronika

FOTO: 24-letnica z avtom v potok; v Škocjanu ukradla viski in žalila prodajalko

31.7.2024 | 10:20 | M. K.

O prometni nesreči, ki se je zgodila včeraj popoldne okoli 15.30 v Sevnici, smo že poročali, danes pa s PU Novo mesto dodajajo nekaj več podrobnosti. Policisti so ugotovili, da je 24-letna voznica osebnega avtomobila vozila iz Sevnice in na Drožanjski cesti zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se prevrnila v potok. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe. Policisti ji bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Foto: PGE Sevnica

Foto: PP Sevnica

Prehitri na avtocesti

Včeraj okoli 8.30 so policisti na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila BMW belgijskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 183 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 53 km/h. 59-letnemu državljanu Belgije so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Prav tako na Obrežju so nekaj po 9.30 ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW švicarskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 197 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 67 km/h. 36-letnemu državljanu Švice so izrekli globo.

Prijeli tatova, ki sta ukradla viski in žalila prodajalko

Nekaj po 17. uri so bili šentjernejski policisti obveščeni o tatvini in kršitvi javnega reda in miru v prodajalni v Škocjanu. Takoj so se odzvali, zbrali obvestila in začeli iskati storilca, ki sta pobegnila s kraja. Na podlagi opisa so ju izsledili in prijeli v okolici Škocjana. Ugotovili so, da sta 15-letnica iz Dobruške vasi in 21-letnik iz Škocjana v prodajalni ukradla dve steklenici viskija ter žalila prodajalko, ki ju je zalotila in vpila nanjo. Zoper mladoletnico bodo zaradi kršitve javnega reda in miru na sodišče naslovili obdolžilni predlo, 21-letniku pa izdali plačilni nalog. Ovadili ju bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Slovenska vas, Loče, Jesenice, Župelevec, Čatež ob Savi, Ribnica) včeraj prijeli 45 državljanov Sirije, 21 Afganistana, deset Pakistana, dva državljana Tunizije, Turčije, Nepala in Egipta, državljana Konga, Maroka in Alžirije. Na območju PP Črnomelj (Zilje, Vukovci) so prijeli 13 državljanov Afganistana, pet iz Maroka ter državljana Gvineje in Pakistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 76. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 204 klice. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 11 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila štirim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 19. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov meje.

