kronika

Avto v potoku; iztekala žveplova kislina

30.7.2024 | 18:50 | M. K.

Danes ob 15.27 je na Drožanjski cesti v Sevnici osebno vozilo zapeljalo v potok ob cesti. Poškodovala se je ena oseba. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, izvlekli avtomobil iz potoka, preprečili iztekanje motornih tekočin in nudili pomoč avtovleki. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Sevnica)

Gasilci v Revozu

Ob 12.03 je v tovarni Revoz na Belokranjski cesti v Novem mestu na platoju iztekala žveplova kislina. Gasilci GRC Novo mesto so zatesnili meteorne jaške, prečrpali izteklo kislino, opravili spiranje cevi in jaškov meteornih vod ter z meritvami preverili uspešno odpravo posledic razlitja. Za odpadne tekočine bodo poskrbele službe v podjetju.

‹ nazaj