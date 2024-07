posavje

Obnovljena fasada objekta KS Primož

30.7.2024 | 08:20 | M. K.

Primož - V okviru tekočega vzdrževanja poslovnih in javnih objektov, ki so v lasti Občine Sevnica, je v juniju in juliju potekala obnova fasade na objektu na Primožu, kjer ima svoje prostore krajevna skupnost in Prostovoljno gasilsko društvo Primož.

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): Občina Sevnica

Dela je izvedlo podjetje Soboslikarstvo in fasaderstvo Žibert Robert s. p., pogodbena vrednost storitve pa je znašala 22,419 evrov z vključenim davkom na dodano vrednost, so sporočili s sevniške občine.

Občina Sevnica objekte družbenega značaja, kot so večnamenski objekti svetov krajevnih skupnosti, postopoma ureja in obnavlja. Med zadnjimi deli na občini omenjajo ureditev nove sejne sobe Sveta Krajevne skupnosti Loka in ploščadi pred vhodom, celovito preureditev prostorov v objektu Sveta Krajevne skupnosti Studenec, obnovo strehe kulturnega doma na Studencu ter fasade na kulturnem in gasilskem domu na Studencu, obnovo prostorov t.i. Kolonije, kjer ima sedež tudi Krajevna skupnost Krmelj, obnovo zunanjih stopnic na objektu na Primožu in obnovitvena dela v prostorih TVD Boštanj.

‹ nazaj