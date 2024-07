kronika

FOTO: Odpravljali posledice neurja

29.7.2024 | 19:00 | M. K.

Danes popoldne so v naselju Cerkvišče v občini Črnomelj gasilci PGD Adlešiči odpravljali posledice včerajšnjega neurja. Gasilci so na dveh stanovanjskih in gospodarskem objektu zamenjali nekaj poškodovanih strešnikov.

Tako je bilo sinoči. (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: PGD Adlešiči)

Odklepali avto

Ob 10.47 so na Erjavčevi ulici, v občini Krško, posredovali gasilci PGE Krško, ki so s tehničnim posegom odklenili osebno vozilo, v katerem so ostali ključi.

Iskrilo se je pri daljnovodu

Ob 11.09 se je na Anzlovi gori v Semiču iskrilo pri električnem daljnovodu. Gasilci PGD Semič in Stranska vas so okrog droga posekali vejevje. Na kraju intervencije je posredoval tudi dežurni delavec Elektro Ljubljana.

