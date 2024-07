kronika

FOTO: V neurju odkrivalo strehe in podiralo drevesa

29.7.2024 | 07:00 | M. K.

Včerajšnje popoldansko neurje je znova precej prizadelo severno Slovenijo, po skoraj letu dni od lanske poletne ujme spet območje Črne na Koroškem, kjer je zalilo številne kleti, sprožilo pa se je več zemeljskih plazov. Spet je bila prizadeta tudi Logarska dolina. Večerna nevihtna fronta na zahodu države po doslej zbranih podatkih ni bila tako huda.

Nekaj težav je neurje povzročilo tudi na našem območju. O močnem vetru, ki je podiral drevesa, so poročali iz Črnomlja, kjer je bil zaradi tega oviran promet na več lokalnih cestah, v naseljih Tribuče, Perudina in Vukovci pa je veter razkril strehe dveh stanovanjskih hiš in delavnice. Veter je poškodoval tudi streho na Trški Gori pri Novem mestu.

V Krškem oz. Brestanici so zaradi neurja z močnim vetrom tamkajšnji gasilci prekrili dva objekta, delavci Elektra Celje pa so morali odpraviti dve okvari.

Foto: PGE Krško (več fotografij spodaj v fotogaleriji)

Poročila dežurnih služb so se takole glasila:

Občina Črnomelj



Ob 17.58 je zaradi močnega vetra podrto drevje in polomljeno vejevje oviralo promet na cestah Črnomelj—Adlešiči, Cerkvišče—Griblje, Tribuče—Bojanci, Drežnik—Sečje selo, Vinica—Dragatuš in Vukovci—Otok. V naseljih Tribuče, Perudina in Vukovci je veter razkril strehe dveh stanovanjskih hiš in delavnice. V naselju Perudina so gasilci iz garaže stanovanjske hiše izčrpali meteorno vodo in očistili prostor. V naselju Golek je drevo padlo na električne žice ob stanovanjski hiši. Gasilci so ob pomoči dežurnega delavca elektro podjetja drevo odstranili z žic.

Posredovali so gasilci PGD Črnomelj, Tribuče, Adlešiči, Vinica, Dragatuš, Cerkvišče, Vranoviči in Učakovci Vukovci ter delavci Cestnega podjetja Črnomelj.

Podrto drevo na cesti Stranska vas- Klošter (Foto: FB Stanje na cestah v Beli krajini)

Občina Novo mesto

Ob 18.29 je v naselju Trška Gora, občina Novo mesto, močan veter poškodoval streho objekta. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Ždinja vas so jo začasno sanirali.

Vetrolom

Ob 18.45 je na Cesti prvih borcev v Brestanici neurje z močnim vetrom odkrilo del ostrešja na stanovanjskem objektu. Gasilci PGE Krško so s tehničnim posegom in avto lestvijo zamenjali in prekrili 15 m2 ostrešja z nadomestno kritino.

Ob 20.17 je močnan veter odkril del ostrešja na večstanovanjskem objektu na Kovinarski ulici v Krškem. Tudi tam so posredvoali gasilci PGE Krško, ki so prekrili del ostrešja s pločevinasto kritino.

Poškodovana voznica štirikolesnika

Ob 16.59 je v Zabukovju nad Sevnico voznica štirikolesnika zapeljala s cestišča in se pri tem poškodovala. Gasilci PGD Sevnica so nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri oskrbi poškodovane in pri prenosu do reševalnega vozila. Reševalci NMP Sevnica so jo prepeljali v SB Brežice.

Nesreča na avtocesti

Ob 21.44 je na avtocesti med priključkom Trebnje zahod in priključkom Bič, občina Trebnje osebno vozilo zletelo s ceste na brežino in trčilo v drevo ter obstalo ob cesti. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi, ki so ju reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje in GRC so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo v vozilu, pomagali reševalcem in razmastili iztekle motorne tekočine.

Z gasilci do obolelega

Davi ob 3.52 so gasilci PGE Krško v Veliki vasi pri Krškem s tehničnim posegom vstopili v objekt in nudili pomoč reševalcem pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila. Reševalci NMP Krško so osebo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Tudi gorelo

Ob 17.44 je pri Dobruški vasi, občina Škocjan, zagorel kup odpadkov. Ogenj so pogasili gasilci PGD Dobrava.

Ob 19.56 je na Ljubljanski cesti pri Supernovi Mercator v Novem mestu gorel senčnik in okrasno grmičevje. Gasilci GRC in PGD Kamence so požar pogasili.

Ob 22.35 je v naselju Sela pri Hinjah, občina Žužemberk, gorela elektro omarica na prostem. Gasilci PGD Žužemberk in Hinje so pogasili požar. Na kraju dogodka je bil tudi dežurni delavec elektro podjetja.

Včeraj brez elektrike ...

Včeraj ob 17.54 je bila v Sevnici in okolici zaradi okvare na daljnovodu motena oskrba z električno energijo.

Ob 17.55 pa je bila oskrba z električno energijo motena na Senovem in okolici, prav tako zaradi okvare na daljnovodu. Obe so odpravili delavci Elektra Celje.

... ponekod tudi danes

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE, izvod 8.GAS. DOM;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUMANJA VAS, izvod 3.PROTI VAVTI VASI.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 3 na izvodu R.O.UL.21 OKT.20.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAVCE 1996;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GOR. SUHADOL 1980.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLOBINJEK, izvod 2.OB CESTI DESNO.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Suhadol potok nizkonapetostno omrežje Pavlova vas med 8.30 in 12. uro, na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Veliki podlog 2 med 9. in 10. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Dobje Podgradec med 7.45 in 12. uro ter na območju TP Sevnica ribniki nizkonapetostno omrežje Samski dom med 8. in 14. uro.

