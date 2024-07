posavje

Mestna promenada Brežice 2024 z rekordnim obiskom

22.7.2024 | 12:40 | M. K.

Foto: Luka Rudman

Brežice

- Mestna promenada Brežice, ki je letos v organizaciji Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice potekala od 10. do 19. julija, je znova potrdila svoj sloves najbolj priljubljene poletne prireditve v Posavju, sporočajo organizatorji. V desetih dneh je privabila 17 tisoč obiskovalcev, ki so uživali v bogatem programu, polnem glasbe, kulture, športnih aktivnosti, ponudbi lokalnih umetnikov in lokalne kulinarike, kar je po mnenju organizatorja najpomembnejše, pa je bil dosežen tudi cilj (še) bolj »zelene prireditve« v središču starega mestnega jedra.

Kvatropirci in Alya

Ob otvoritvenem večeru je staro mestno jedro Brežic oživelo s 1. Kuhinjo na ulici s ponudniki, ki nosijo certifikat odličnosti Brežice Selection / Izbrano. Glasbeni večer so odprli člani Tamburaškega orkestra Artiče, ki so ogreli vzdušje in pripravili oder za vrhunec večera – koncert Nuše Derenda. Priljubljena pevka, ki letos obeležuje 25 let glasbene kariere, je s svojimi največjimi uspešnicami navdušila občinstvo, ki je množično prepevalo in plesalo. Naslednji večer se je dogajanje preselilo na novo prizorišče – v Posavski muzej Brežice, ki je s svojim idiličnem ambientom gostil koncert Veronike Strnad. Med bolj obiskanimi je bil nedvomno tudi petkov večer, ko so oder zavzeli priljubljeni Kvatropirci in energična Alya.

V soboto je mestno jedro postalo prizorišče tradicionalnih Vaških iger, kjer so se obiskovalci preizkusili v različnih igrah in tekmovanjih. Sledil je koncert enega najboljših Beatles tribute bandov, Help! A Beatles Tribute, ki je obudil duh legendarne skupine ter navdušil staro in mlado. Nedelja je bila kulturno obarvana z razstavo v galeriji Mestne hiše, kjer so obiskovalci občudovali umetnine lokalnih ustvarjalcev. Zvečer je nastopila Klapa Kampanel, ki je ulice mestnega jedra napolnila z dalmatinskimi melodijami.

Ognjena predstava

Stopnjevanje odličnega vzdušja

Tudi v drugem tednu prireditve se je program nadaljeval s številnimi zanimivimi dogodki. Ponedeljek je bil v znamenju različnih plesnih skupin, zvečer pa so se tudi obiskovalci zavrteli v ritmih salse in bachate. Naslednji dan je bilo dvorišče Posavskega muzeja Brežice napolnjeno do zadnjega stola, saj so obiskovalci v kinu pod zvezdami uživali v ogledu filma Poletje, ko sem se naučila leteti. Sreda je bila namenjena predvsem najmlajšim z otroškimi uricami in rajanjem s skupino Čuki, ki je s TA-TA traktor žurom poskrbela za veselo vzdušje. Četrtek se je začel z otroškimi uricami v obliki animacij, delavnic in poslikave obraza za najmlajše, vrhunec večera pa je bil poletni DŠB-jev koncert Guštija.

Na zadnji dan Mestne promenade se je mesto začelo polniti že ob 18. uri, ko so se začele otroške urice, sledila pa je otroška predstava Cirkus Kolibri, ki jo je izvedla Čupakabra. Za zaključek je poskrbel koncert legendarne skupine Neki to vole vruće.

Kino na prostem

Na poti k (še) bolj zelenim prireditvam

Brežiška Mestna promenada je lani kot najdaljše trajajoča prireditev v Sloveniji že prejel naziv Zero Waste prireditev, za ta naziv pa so se organizatorji skupaj s pomočjo 10 mednarodnih prostovoljcev Evropske solidarnostne enote (ESE) iz petih različnih držav potrudili tudi letos. Na uradne rezultate sicer še čakajo, z veseljem pa so v ZPTM Brežice spremljali rezultate tehtanja odpadkov, saj so ugotovili, da so v celotnem času trajanja prireditve uspeli ločiti več kot 95 % vseh odpadkov, zato si tudi letos obetajo naziv »Prireditev z manj odpadki« oziroma ZERO WASTE prireditev.

