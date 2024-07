družabno

Klepet Nadje in Mira

22.7.2024 | 18:00 | Renata Mikec

Foto: Franci Kek

Nadja Sajovic, danes 103 leta stara Novomeščanka, je bila živa priča, ko je njen someščan Leon Štukelj pred 100 leti v Parizu osvojil olimpijsko medaljo. Njen oče je bil namreč Štukljev veliki prijatelj, zato se njunega prijateljevanja še danes rada spomni. Na nekdanjem zemljišču njenih staršev danes stoji tudi spomenik v čast temu velikemu olimpioniku. Objavljena fotografija, na kateri sta ena najstarejših Slovenk in Miro Cerar, nekoč prav tako izjemno uspešen športnik, je nastala na večer, ko so na Glavnem trgu obeležili 100. obletnico, odkar je Leon Štukelj olimpijsko medaljo prinesel v Novo mesto. Dogajanje je bilo obogateno z odprtjem razstave o Štuklju, novinar TV Slovenija Igor E. Bergant se je pogovarjal z Mirom Cerarjem, obiskovalci pa so si lahko premierno ogledali film o Leonu Štuklju, ki je delo novomeškega režiserja Klemena Dvornika.

Nadja je na večeru sredi njej ljubega Novega mesta uživala, kljub visoki starosti je to elegantna, urejena in uglajena gospa, njena slovenščina pa je kljub dolgoletnemu življenju v ZDA brezhibna in z bogatim besednim zakladom. Tudi sama je bila nekoč športnica, rada je plavala in smučala, planinarila in plesala, vselej je bila pripravljena na osvajanje novih znanj, od nekdaj pa je rada tudi potovala. Sama pravi, da je prepotovala svet po nebu in po morju, nekoč je bila celo na krovu posebne jadrnice na poti okoli sveta, v petih letih, postopoma, pa je tudi na krovu letala obkrožila svet.

