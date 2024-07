kultura

Ave, triumphator! Živel, Leon Štukelj!

10.7.2024 | 14:00 | I. V.

Ave, triumphator! je vzkliknil novomeški župan Josip Režek, ko so 26. julija leta 1924 njegovi sokolski tovariši Leona Štuklja iz Bršljina, kamor se je pripeljal v z zelenjem in državno zastavo okrašenem kupeju drugega razreda, prinesli na Glavni trg.

Olimpionik Miro Cerar v pogovoru z Igorjem E. Bergantom (Foto: I. Vidmar)

Natanko sto let po tistem dogodku se bodo prav tako v Parizu, od koder je takrat Leon Štukelj zmagoslavno z dvema zlatima olimpijskima medaljama prišel v rojstno mesto, začele olimpijske igre. Na to simboliko opozarja tudi razstava na panojih na Glavnem trgu, ki jo je včeraj popoldne odprl Dolenjski muzej, odprtju pa je v sklopu Goginih Novomeških poletnih večerov sledil pogovor Igorja E. Berganta s Štukljevim naslednikom, olimpionikom Mirom Cerarjem ter ogled dokumentarnega filma Mnogoboj Leona Štuklja.

Miro Cerar, ki je Leona Štuklja dobro poznal, je analiziral Štukljeve vaje in gimnastiko njegovega časa primerjal s svojim in s sodobnimi telovadci in pri tem opozoril na velike razlike, saj se danes vsi najboljši tekmovalci z gimnastiko ukvarjajo poklicno in s tem tudi zaslužijo, medtem ko so telovadci v Štukljevem obdobju morali marsikaj financirati sami, v Cerarjevem obdobju pa je bilo tudi za trenerje pomembno, da so bili njihovi varovanci uspešni tudi v šoli, sicer niso smeli na trening.

Leon Štukelj na razstavi

Dokumentarni film Mnogoboj Leona Štuklja je režiral novomeški režiser Klemen Dvornik, v njem pa se športni pedagog profesor dr. Ivan Čuk sprehodi skozi prostor in čas, ki ga je zaznamoval Leon Štukelj, na začetku filma predstavi njegovo športno plat in se v nadaljevanju s sogovorniki, med drugim tudi svojimi soavtorji knjige Gospod Leon Štukelj in tovarišija osredotoči na odnos povojnih oblasti do Leona Štuklja in njegovo domnevno zamolčanost vse do obdobja slovenske samostojnosti, ko naj bi ga, kot je prikazano v filmu, iz pozabe obudila šele TV Slovenija z nekdanjim urednikom športnega programa Marjanom Lahom na čelu, novomeški režiser Matjaž Berger ki je ob podpori Drnovškove vlade to dejansko storil z velikima predstavama ob Štukljevi 95- in 100-letnici, pa je v filmu le bežno omenjen.

